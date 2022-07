ARTICLE

L'infraction d'ABS traduit l'idée fondamentale que le dirigeant n'est pas propriétaire des biens de la société et que, s'il a accepté un mandat de gérant ou d'administrateur – rémunéré ou non – il s'engage à l'exercer en « bon père de famille », dans l'intérêt de la société. Il doit faire abstraction de ses propres intérêts et se concentrer sur ceux de la société, qui a une personnalité juridique distincte et par conséquent un patrimoine propre. Cette stricte séparation des patrimoines doit également être respectée lorsque l'intégralité des titres de capital sont réunies entre les mains du dirigeant. Ce dernier ne saurait en effet à la fois procéder à une confusion des patrimoines et profiter en même temps d'une limitation de responsabilité. En particulier, la sortie de fonds doit se faire par des voies officielles, notamment dividendes et salaires.

