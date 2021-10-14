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10 жовтня 2021 року набрав чинності Закон України № 1805-ІХ «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» («Закон»). Закон відтерміновує обов'язок подачі структур власності та інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників («КБВ») українських юридичних осіб на дев'ять місяців (а саме до 11 липня 2022 року). Це довгоочікувана ініціатива, яка надасть компаніям достатньо часу для виконання нових вимог щодо розкриття інформації про КБВ.

Звертаємо увагу, що раніше цього року, а саме 11 липня 2021 року, Міністерство фінансів України прийняло нові вимоги щодо розкриття інформації про КБВ. Відповідно до цих нових правил, усі українські юридичні особи до 11 жовтня 2021 року повинні були подати інформацію про свою структуру власності та розкрити усіх юридичних та фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють такими українськими юридичними особами чи контролюють їх. Структуру власності необхідно будо підтверджувати численними документами (а саме: витягами з офіційних реєстрів, свідоцтвами про реєстрацію або іншими еквівалентними документами стосовно кожної іноземної юридичної особи та її акціонерів). Неподання або несвоєчасне подання вищезазначеної інформації могло спричинити накладення адміністративного штрафу на керівників відповідних юридичних осіб у розмірі, еквівалентному приблизно 1900 дол. США.

На практиці вищезгаданий дедлайн виявився занадто коротким для багатьох українських компаній зі складною структурою власності за участю численних іноземних юридичних осіб. Крім того, державні реєстратори з технічних причин не були спроможні вчасно опрацювати та зареєструвати всі подані заявки на розкриття даних про КБВ. За словами Міністра юстиції України, менше 20% усіх юридичних осіб змогли подати свої структури власності в межах початкового тримісячного строку. Відповідно, продовження строку є логічною реакцією на ситуацію, що склалася. Очікується, що протягом дев'яти місяців після продовження дедлайну регулятор надасть додаткові роз'яснення та підготує необхідну інфраструктуру для того, щоб компанії могли виконати нові вимоги щодо розкриття інформації.

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