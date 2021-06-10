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В апреле 2021 года вступили в силу давно ожидаемые изменения в Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», в результате которых были введены новые институты корпоративных отношений, существенно усовершенствованы действующие нормы законодательства.

Так, к главным новациям и изменениям законодательства относятся:

1. Отмена запрета на создание хозяйственного общества (ООО, ОДО, ЗАО, ОАО) другим хозяйственным обществом с одним участником

Таким образом, отменяется действовавшее ранее ограничение принципа «матрёшки» как не отвечающее современным требованиям деятельности хозяйственных обществ. Законодатель установил также, что в случае принятия решения о ликвидации юридического лица, являющегося единственным участником хозяйственного общества, должно быть также принято решение о ликвидации этого общества.

2. Отмена запрета на заключение акционерного соглашения и договора об осуществлении прав участников (корпоративные договоры) всеми участниками одновременно

Корпоративные договоры позволяют предусматривать обязательства осуществлять определенным образом свои права или воздерживаться от их осуществления, например голосовать определенным образом на общем собрании участников, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать доли по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества (например обязательства по предоставлению займов и так далее).

До снятия запрета общество с 2 участниками не имело право заключать подобные соглашения, исключение было предоставлено только для резидентов Парка высоких технологий.

3. Определен механизм конвертации долгов общества в доли (акции)

Возможность увеличения уставного фонда общества предусмотрена путем зачета денежных требований участников/акционеров и (или) кредиторов хозяйственных обществ. Это позволит конвертировать кредиторскую задолженность в доли (акции) общества и положительно отразится на стоимости чистых активов. Конвертация задолженности возможна только по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно (для ООО/ОДО) или по решению общего собрания акционеров, принятому ¾ голосов лиц, принимающих участие в собрании (для ОАО/ЗАО).

4. Участникам предоставлено право безвозмездно вносить в имущество общества вклады, не приводящие к увеличению уставного фонда хозяйственного общества и изменению размера долей или номинальной стоимости акций

Новая редакция закона предусмотрела новый источник финансирования хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. Акционеры/участники могут безвозмездно вносить в имущество общества вклады (любое имущество: деньги, ценные бумаги, имущественные права и т.д.), т.е. передавать имущество без образования долга перед акционерами/участниками. Такой вклад не будет приводить к увеличению уставного фонда и размера долей (номинальной стоимости акций), принадлежащих его участникам. Этот вклад можно осуществить в целях оказания обществу финансово-экономической поддержки и, как следствие, для увеличения размера чистых активов. Также такой вклад не будет расцениваться как дарение в отношениях между коммерческими организациями, а также носит безвозвратный характер.

Отметим, что по состоянию на 25 мая 2021 года в Налоговый кодекс Беларуси не внесены изменения, регулирующие передачу таких вкладов или приравнивающих их к вкладам в уставный фонд, т.е. возникают налоговые последствия, в виде внереализационного дохода у получающего общества, а также НДС у участника, вносящего имущество. Ожидается, что необходимые изменения будут внесены в следующую редакцию Налогового кодекса.

5. Введена возможность реализации опционных программ

Закреплена возможность безвозмездной передачи или продажи акций (долей) членам органов управления и иным работникам хозяйственного общества в целях мотивации и личной заинтересованности указанных лиц в развитии хозяйственного общества.

Получение работником доли/акций автоматически наделяет его определёнными правами участника:

право участвовать в голосовании по решениям общего собрания;

право на получение дивидендов при распределении прибыли общества.

Указанные права можно будет ограничить или видоизменить через внесение изменений в устав или путем заключения соглашения об осуществлении прав участников, но полностью лишить участника этих прав в обществе нельзя.

6. Закреплено, что общее собрание участников (акционеров) или заседание совета директоров (в том числе проводимые в заочной или смешанных формах) могут проводиться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания

7. Установлены сроки процедур при уменьшении стоимости чистых активов

Срок, в течение которого общество обязано принять решение о ликвидации в случае уменьшения стоимости чистых активов: шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года, если основание для ликвидации общества не отпало в течение указанного срока. Так, теперь более детально разграничено, что основанием для ликвидации является уменьшение стоимости чистых активов по результатам второго и каждого последующего финансового года:

для акционерного общества (АО) - ниже установленного законодательством минимального размера уставного фонда;

для ООО - до нуля или отрицательного значения.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.