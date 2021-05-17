ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Ведение бизнеса в Монголии - 2021

Бизнес среда в Монголии

Обладая огромными запасами природных ресурсов, имея общирные сельскохозяйственные возможности находясь близко к основным азиатским рынкам Монголия является благоприятной страной для среднесрочных и долгосрочных прямых иностранных инвестиций(ПИИ). Валовый внутренний продукт (ВВП) Монголии в 2020 году составляет 16,20 миллиарда долларов США, что составляет 0,02% мировой экономики. В период с 1981 по 2018 год ВВП Монголии в среднем составляла 4,44 миллиард долларов США достигнув рекордного уровня в 13,01 миллиарда долларов США в 2018 году и рекордно низкого уровня в 0,77 миллиарда долларов США в 1993 году.

Развивающийся и растущий рынок;

Центр инновационных технологий;

Большая минерально-сырьевая база;, которую можно использовать для переработки с добавленной стоимостью;

Развивающаяся промышленность и инфраструктура;

Мост между двумя большими экономическими центрами России и Китая;

Молодое, высокообразованное население;

Частный сектор и приватизация /приватизация крупных государственных активов, включение монгольских конгломератов и держателей лицензий на геологоразведку,котирующиеся на Монгольской Фондовой Бирже/;

Государственно-частное партнерство и модернизация инфраструктуры;

Верховенство закона и законодательства, качество регулирования и открытость;

Обеспечение налоговых и неналоговых гарантий для инвесторов;

Перспективные мега- и крупные проекты;

Процветающий сектор телекоммуникаций и информационных технологий

Развитая сфера телекоммуникаций и информационных технологий являются особенностью и сильной стороной Монголии.

Международные рамки: Монголия рассматривает возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений с зарубежными странами и активно участвует в региональной интеграции. На сегодняшний день Монголия заключила соглашения о защите и поощрении иностранных инвестиций с 43 странами и соглашения об избежании двойного налогообложения с 26 странами. Также Монголия является участником Сеульской конвенции об учреждении многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям и Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров. В апреле 2014 года Монголия представила свою инвестиционную политику и закон на Конференции ООН по торговле и развитию / ЮНКТАД/.

При анализе общих показателей по различным международным показателям на международном уровне Монголия показала следующие результаты:

Согласно отчету Всемирного банка «Ведение бизнеса - 2020», по направлению «Легкости ведения бизнеса» Монголия занимает 81-е место среди 190 стран.

огласно Индексу экономической свободы Heritage Foundation - 2021, Монголия занимает 86-е место из 178 стран с показателем 62,4%.. Получила низкие оценки в таких категориях, как эффективность судебной системы и неподкупность правительства.

Закон об инвестициях /2013/: В 2013 году Парламент Монголии принял новый Закон об инвестициях, который заменил как старый Закон об инвестициях 1993 года, так и Закон о регулировании иностранных инвестиций в хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в стратегически важных отраслях. Закон включает следующие регулирования, обеспечивающие инвесторам открытую и благоприятную инвестиционную среду:

Выход на рынок, покупка местной компании не требует разрешения;

Отсутствие дискриминации между иностранными и местными инвесторами;

Ускоренная процедура регистрации;

Выход на рынок, покупка местной компании не требует разрешения;

Отсутствие дискриминации между иностранными и местными инвесторами;

Ускоренная процедура регистрации;

Виды инвестиций:

Совместные предприятия, консорциум;

Присоединение и слияние;

Концессия (ГЧП), соглашения о разделе продукции и договор на управление;

Облигации, ценные бумаги и другие активы;

Финансовый лизинг, франчайзинг; и

Другие виды инвестиций.

Основные формы ведения бизнеса в Монголии

Монгольское законодательство предусматривает целый ряд организационно-правовых форм для хозяйствующих субъектов (общество с ограниченной ответственностью (ООО), акционерное общество (АО), хозяйственное партнерство), но на практике, наиболее часто используемыми частными предпринимателями и иностранными инвесторами формами для организации своего бизнеса в Монголии, являются ООО. Иностранные юридические лица также могут вести свою деятельность в Монголии через обособленные подразделения - представительства.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) с иностранными инвестициями

ООО с иностранными инвестициями определяется как «коммерческое предприятие с общим капиталом 100 000 долларов США или более (или суммой эквивалентной в MNT), где не менее 25% акции должны принадлежать иностранному инвестору(ам)». Инвестиции в Монголию могут осуществляться следующими способами:

утем создания предприятия, самостоятельно или в сотрудничестве с другими инвесторами.

Путем покупки акций, облигаций и других ценных бумаг монгольских компаний;

Путем слияния или поглощения компаний;

Посредством заключения договора финансового лизинга и франчайзинга ;

Другие формы инвестирования, не запрещенные законом.

При регистрации двумя или более инвесторами ООО с иностранными инвестициями в Монголии, каждый инвестор должен инвестировать 100 000 долларов США или эквивалентную сумму в размере 100 000 долларов США.

ОКОО- это наиболее часто используемая форма юридического лица, созданная одним или несколькими физическими или юридическими лицами – учредителем/ями/ или инвестором/ами/ - которые не отвечают по обязательствам, но при этом несут риск убытков в пределах их доли в компании. Ответственность компании ограничивается ее активами.

Органами ООО являются:

Высшим органом управления компании является общее собрание акционеров/ОСА/Общее собрание акционеров является высшим руководящим органом, обладающим исключительными полномочиями в отношении вопросов, касающихся бизнеса, финансов, управления и структуры компании.

Исполнительный орган компании (индивидуальное или коллективный).

Оперативное управление компанией осуществляется Исполнительным Директором (единоличным исполнительным органом) или Советом директоров (коллегиальным исполнительным органом), которые избираются ОСУ. В соответствии с Уставом компании полномочия руководства или управленческой команды должны быть четко определены. Полномочия, возложенные на Совет директоров, указаны в Уставе общества. В компании также может быть Наблюдательный совет, что, однако, не является обязательным.

Любые изменения в Уставе, такие как смена акционера, адреса или деятельности, должно быть зарегистрировано в государственном регистрирующем органе в соответствии с законом. Свидетельство о государственной регистрации ООО с иностранными инвестициями выдается сроком на 1-2 года. До истечения срока действия свидетельства о государственной регистрации представитель ООО с иностранными инвестициями должен подать заявление о продлении.

To read the full article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.