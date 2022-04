ARTICLE

D'une manière générale, la Circulaire impose à toutes les entités surveillées de se conformer au plus tard le 1 er juillet 2022 aux exigences et aux principes généraux énoncés dans la circulaire 21/769, et ce indépendamment de circonstances exceptionnelles ou pandémiques, ainsi qu'aux dispositions générales relatives au télétravail (telles que signées le 20 octobre 2020 et déclarées obligatoires par règlement grand-ducal le 22 janvier 2021 - cliquez ici pour accéder à notre Newsflash du 1 er février 2021 à ce sujet ).

