Divulgação De Acordos

Divulgamos transações selecionadas que envolveram nossos times globais de mercados de capitais mensalmente. Nossos times de serviços administrativos, jurídicos e de marketing estão prontos para fornecer mais informações, elaborar estruturas de transações e press releases, atender a demandas sob medida de marketing e elaborar propostas.

A prática de mercado de capitais da TMF Group abrange uma variedade completa de serviços com capacidades em níveis nacionais e globais, incluindo serviços administrativos, de agente, de SPE/emissor e de trustee. Saiba mais.

Divulgações de acordos em 2024

30 de maio de 2024: O time global da área de Capital Markets da TMF Group atuará como agente administrativo, de garantias e de custódia de documentos para a nova operação da Merama.

A TMF Group será o agente para a mais recente operação da Merama, uma holding inovadora de e-commerce com sede na América Latina. A Merama firmou um importante acordo de financiamento junto ao JP Morgan que totalizou US$80 milhões e a TMF fornecerá suporte à transação no Brasil, Nova York e México.

Nossa função como agente administrativo, de garantias e de custódia de documentos ressalta nosso comprometimento em fornecer soluções financeiras completas. O financiamento dará suporte às iniciativas vigentes de crescimento da Merama, incluindo o fortalecimento das unidades de negócios, o refinanciamento de obrigações existentes e para novas oportunidades de expansão em toda a América Latina.

Estamos comprometidos com a excelência de nossos serviços e temos orgulho de nossas competências para servir transações complexas. Como um parceiro confiável no setor de serviços financeiros, estamos empenhados em alcançar resultados excepcionais gerenciando com eficiência as complexidades dos diferentes setores.

Abril de 2024: O time global da área de Capital Markets da TMF Group está prestando serviços de backup de gestão para uma locadora de veículos.

Em colaboração com um banco multinacional britânico e um importante escritório de advocacia dos EUA, o time de Capital Markets da TMF Group nos EUA originou uma importante transação que abrange o território dos EUA, de Nova York a San Francisco.

A transação envolve o fornecimento de serviços de backup de gestão para uma locadora de veículos, em uma importante operação de US$ 250 mi.

Atuando como um parceiro confiável na indústria de serviços financeiros, a TMF Group continua demonstrando sua expertise em serviços administrativos e corporativos voltados a asset-backed securities (ABS) destinadas ao financiamento e leasing de automóveis.

O acordo reforça o compromisso da TMF Group com a excelência e a capacidade de lidar com transações complexas em diversos setores.

Março 2024: O time global de Capital Markets prestará serviços de administração e gestão de SPE para um programa de Securitização de recebíveis envolvendo diversas jurisdições.

Nosso time de Capital Markets tem o prazer de anunciar uma nova operação originada na Holanda. Em colaboração com dois importantes bancos de Benelux.a TMF Group está envolvida em um programa multijurisdicional de securitização de recebíveis para uma companhia líder global na distribuição de substâncias voltadas à performance e à indústria de life science. A TMF Group, através do seu escritório na Holanda prestará serviços de gestão de SPE, tesouraria e security trustee para esta transação.

O programa, que conta com uma grande linha de crédito rotativo multimoedas de €150 mi, reforça o compromisso dos bancos em promover o crescimento e a resiliência do setor financeiro. Esta iniciativa representa um movimento estratégico em direção à otimização da liquidez e da eficiência de capital.

Dois dos maiores escritórios de advocacia do mundo foram indispensáveis na revisão desta operação complexa, garantindo a execução impecável deste acordo histórico

29 de fevereiro de 2024: O time global da área de Capital Markets da TMF Group atuará como agente intercredores e agente de garantias, além de estabelecer uma estrutura internacional para a StoneCo Ltd.

A StoneCo Ltd, uma empresa sediada no Brasil, provedora líder no setor de soluções de tecnologia e software para o ecossistema de pagamentos, selecionou a TMF Group para apoiar a sua nova operação inovadora.

O time da área de Capital Markets da TMF Group atuará como agente intercredores e agente de garantias, além de estabelecer SPEs em diversos países na Europa para uma linha de crédito rotativo de US$ 467,5 mi da StoneCo junto ao United States International Development Finance Corporation (DFC). Esta é a maior transação do DFC com uma entidade brasileira e a primeira grande transação de securitização referenciada em dólares americanos.

O objetivo do financiamento é oferecer a antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas lideradas por mulheres e de empresas com o quadro de funcionários composto majoritariamente por mulheres, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Esta transação multijurisdicional teve origem no Brasil e receberá o suporte de operações de outras quatro jurisdições.

A operação reflete o compromisso da TMF Group em apoiar transações multijurisdicionais complexas.

30 de janeiro de 2024: O time global da área de Capital Markets da TMF Group está prestando serviços de agente e de gestão de SPE para o primeiro CLO da Pemberton.

O time global da área de Capital Markets da TMF Group prestará serviços de gestão de SPE, atuando como agente administrativo e registrador de empréstimos para a primeira emissão de CLO – collateralized loan obligation – da Pemberton, empresa líder de gestão de créditos alternativos.

O envolvimento da TMF Group nesta operação abrange diversas jurisdições, operando a partir de seus escritórios na Irlanda, Jersey e Reino Unido. Prestaremos serviços sob medida para um CLO irlandês, incluindo serviços de gestão de SPE e serviços completos de SPEs em Jersey, que incluem um diretor independente para compor o conselho e comitês. Atuaremos também como agente administrativo para notas do tipo "Class A" no Reino Unido.

Esta colaboração representa o compromisso da TMF Group em fornecer suporte à Pemberton na gestão de uma importante operação no valor de €357,1 mi no setor de ativos de CLO.

