Disclosure Watch
資本コストや株価を意識した経営の促進に向けて
金商法
- ディスクロージャー制度論（第4講）
- 「違法配当」をどう会計処理するか
- 持株会社化の近時動向
- 2023年3月期有価証券報告書に係る開示分析
- 「PBR1倍割れ」に係る有価証券報告書への記載状況と「PBR1倍割れ」問題の本質について
- 2023年3月期有価証券報告書の主な改正点に関する事例分析
会計・監査
- 会計ベータの応用可能性
- 人権デュー・ディリジェンスにおける監査の実務
会社法・企業法務
- 非流動性ディスカウント
IR
- 機関投資家と企業IRを繋ぐ人的資本指標の提案
- コーポレートガバナンス改革の現在地
- ESG経営のパフォーマンス
- 人的資本経営の実現に向けた課題
- 2023年の代表的企業によるコーポレートガバナンス・コード対応を評価する
- TCFD開示から見えてきた日本企業の3つの経営課題
- 人権デュー・ディリジェンスと取引先の人権侵害に対する責任ある対応
- 多様性をいかすために
取引所
- 公認会計士等の異動に関する適時開示における異動理由の記載等の傾向について
コラム
- Disclosure Column／中小企業こそサステナビリティ情報の開示が重要に
◆論文のハイライトはこちらをご覧ください◆
Disclosure & IR 2023年11月号(vol.27) ハイライト
To view the full article, click here.
Originally published by Disclosure & IR.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.