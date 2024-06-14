沙特阿拉伯王国是中东地区国土面积最大、经济最发达的国家，也是全球第三大产油国。

得益于快速的经济增长和政府为吸引外资出台的一系列激励举措，沙特阿拉伯为有意开拓中东市场的企业提供了广阔的市场空间。

沙特阿拉伯简介

沙特阿拉伯王国（以下简称"沙特"）地处欧洲、亚洲、非洲三大洲交汇的战略要冲，得天独厚的位置为投资者进入中东、北非等众多市场提供了无与伦比的先天优势。

沙特是绝对君主制阿拉伯伊斯兰国家，国王和王储与内阁就所有政治决策开展磋商，采取威权体制。

作为全球最大的石油出口国，沙特阿拉伯的经济对石油和能源行业的依赖度很高。然而，2016年，沙特推出了"2030愿景"（Vision 2030），旨在推动经济多元化发展和吸引更多外国投资，以降低对石油出口的依赖。随着多个领域的蓬勃发展，沙特经济实现了快速增长，多元化水平也显著提升。科技、旅游、可再生能源等领域的投资有效改善了国家经济结构，为今后发展奠定了坚实有力的基础。

一系列大规模基建项目，例如"沙特新未来城（NEOM）"、红海新城（Red Sea Project）和利雅得地铁（Riyadh Metro），为建筑工程行业带来了大量利润丰厚的投资良机。沙特为推动旅游业发展也投入了大量资金，推出了面向外国游客的电子签证等一系列便利举措，实现了外国游客数量和本国就业机会的双增加。

沙特是阿拉伯国家中唯一的20国集团(G20，约占全世界GDP的80%)成员，也是石油输出国组织（OPEC）中最大的成员国。此外，沙特还是海湾合作委员会（GCC）的成员国，以及联合国、伊斯兰合作组织和阿拉伯联盟等国际组织的创始成员。

实事快读：

官方机构预计，按购买力平价计算，沙特2023年的国内生产总值（GDP）为1.807万亿美元。（World Economics）

货币——沙特里亚尔（货币符号：﷼；货币代码：SAR）。

语言——阿拉伯语。

政府类型——以伊斯兰教为基础的君主制，国王为国家统治者和国家军事武装力量的最高统帅。王储和内阁协助国王治理国家。

人口——3733万（来源：Worldometer，截至2024年3月）。

首都——利雅得。

支柱行业：石油、贸易、投资。

沙特地理位置优越、历史悠久、资源丰富，对各国投资者拥有巨大的吸引力。然而，有意进军沙特市场的企业应充分了解当地营商环境和复杂的监管体系，确保经营活动顺利展开。

在沙特阿拉伯营商的优势

沙特的石油和天然气储量分别位居全球第二和第六。石油行业的巨大利润毋庸置疑，但是近年来，沙特更多将吸引外资的重心转向旅游、娱乐、制造、医疗、教育和科技等领域。

根据世界银行的分类，沙特属于高收入经济体，按名义GDP计算，它在全球排第19位。沙特营商环境的主要优势包括对企业友好的整体环境、优越的地理位置和完善的基础设施。得益于此，沙特成为企业在中东地区设立区域总部（RHQ）的理想落脚点，为进一步打开中东市场提供巨大便利。

作为GCC成员中的最大经济体，沙特背后是超过6000万的消费者、GCC成员间经济高度融合和自由贸易协定等巨大优势，为企业发展提供了广阔空间。

沙特拥有发达的基础设施，在交通、物流、通信、公共事业等方面相继投资落地了一批规模宏大的项目，非常适合作为供应链管理、配送、仓储等相关企业的物流中心。各种交通运输方式在这里都能实现无缝衔接，在提高人员、货物流动效率的同时，为进入国际市场提供了很大便利。

沙特政府推出了一系列激励措施和项目，这也是当地营商环境的一大亮点。

为了促进私营部门增长，"2030愿景"围绕以下四个方面推出了一系列促进私有化、监管便利化和经济多元化的项目：提高人力资源素质、改善外资营商环境、提升公共管理水平、打造具有竞争力和适应性的劳动力市场。

这些项目显著提升了沙特的国际声誉。沙特积极参与地区与国际政治事务，对于推动繁荣发展、和平稳定的联盟和相关项目给予大力支持，得到了国际社会的高度认可。沙特积极开展各类外交活动、主办众多国际峰会，着力打造其国际大国的形象。

沙特政府出台了很多刺激外商投资的优惠，包括免税、补贴、赠地和快速审批等。阿卜杜拉国王经济城和NEOM等经济特区（SEZ）为在区内经营的企业提供了额外的激励和监管便利。

沙特为外资提供了很多便利条件，但想要顺利经营，企业必须对当地文化和监管要求有全面了解。

在沙特营商：文化

伊斯兰教发源于沙特所在的这片土地。根据《沙特阿拉伯王国治国基本法》，伊斯兰教为其国教。沙特文化深受伊斯兰教影响，在这里经营的企业必须充分了解并尊重当地的宗教习俗和传统。沙特商业文化的特点是保守、低调、友好。恰到好处的问候和闲叙在营造良好交流氛围、构建长期互信合作关系方面发挥着很重要的作用。

在西方世界，监管合规和企业治理是一切商业行为的基础，这一点毋庸置疑。然而在沙特，商业行为在上述基础上融入了很多当地特色文化元素。

与当地有关方面构建良好的合作关系是重中之重。想要获得商业上的成功，企业必须投入大量时间与有关方面建立起相互信任、相互尊重的良好关系。企业高层应当与潜在的合作伙伴建立良好的私人关系，为后续的商业往来和长期合作铺平道路。

在交流交往中，相比务实直接，沙特更倾向于委婉迂回。在进入实质性的商业洽谈前，当地人更习惯先与潜在伙伴熟识。这里的沟通协商进展相对较慢、给双方留足充分的回旋空间，因此催进度、赶时间可能会给人留下无理冒犯的印象。因此在协商或商务会议中，企业高层应务必保持耐心、做到礼节周全。

沙特的监管环境

沙特政府不断简化监管要求、推出众多吸引外资的激励举措，因此在当地设立外资独资企业已变得越来越容易。

得益于上述举措，沙特在世界银行《营商便利度报告》（Ease of Doing Business）中的排名从第92位大幅跃升至第62位。

为了实现"愿景2030"的各项目标，沙特多措并举、着力吸引外国投资者在沙成立有限责任公司（LLC）。沙特投资部（MISA）甚至在2015年专门发布政令将此前的法律作废，允许在零售和批发行业成立外资独资企业。

尽管管理力度有所放松，但企业仍须充分了解当地复杂的监管要求。

1.企业类型和外企资本要求

外国投资者在沙特可以设立的实体类型如下所示：

最常见的包括LLC、股份公司（JSC）和分公司，其中分公司是跨国企业的首选。

尽管当地法律法规对LLC未设最低资本要求，但是从实践来看，MISA规定的外资LLC最低资本为50万沙特里亚尔。房地产投资、承包及商业等特定领域有明确的最低资本要求。

有意参与政府采购项目（政府独资或部分出资）的投资者需在沙特境内设立区域总部。

2.劳动法规

充分了解当地劳动相关法律法规对于确保雇佣合规至关重要。沙特对于本国公民的雇佣比例制定了严格要求，这是外资面临的一大关键挑战。

"愿景2030"为促进本国人就业制定了详细标准。"Saudi Nationalisation"计划也被称为"Nitaqat"，旨在提升沙特公民在私营企业的就业比例。

除非获得沙特人力资源和社会发展部（MHRSD）的特别许可，否则企业中沙特籍员工的比例不得低于75%。如企业能够证明无法找到足够数量的符合要求（掌握相关技能或拥有相关资质）的沙特籍员工，那么MHRSD将给予相应许可。

沙特籍员工可以签订固定期限或无固定期限合同，但外籍雇员只能签订固定期限合同。

外国人须持有工作签证才能在沙特工作，为此他们必须获得沙特雇主的担保。工作签证的审批时限为大概为两到三个月。在雇佣外国员工前，企业必须获得MHRSD出具的"block visa"（或指标）批准。

3.担保人制度（卡法拉制度）

沙特半数以上的劳动人口为外籍员工。与很多其他GCC成员国一样，沙特对于外籍员工同样采取"卡法拉（Kafala）"制度（即担保人制度），以法律的形式将外籍员工与雇主的关系确定下来，包括雇佣合同、薪酬和工作条件等。

根据这一制度，沙特会给企业出具允许其雇佣外籍员工的许可。由于限制性强且员工保障措施缺位，人权组织很长时间内一直对该项制度表示高度担忧。

然而近年来，该项制度经历了几次改革，强化了对员工利益的保障，并放宽了对人员行动自由的限制。从2021年起，员工在劳动合同到期后，无需获得雇主同意即可离开沙特或更换工作。员工在合同存续期间可以更换工作，前提是在规定时间内告知雇主

员工也不再受到"出行授权"（exit authorisation）的限制，无需雇主许可也能够进行不限期的出行。

4.税收制度

沙特采取属地税制，企业税率视行业类型和沙特籍员工数量而有所差异。一般而言，在沙特投资的非沙特投资者有义务缴纳企业所得税；非居民企业不论是否为沙特本国企业，只要在沙特境内开展经营活动，亦需缴纳企业所得税。

沙特的多项税务规定都有利于投资者，比如没有个人所得税和标准纳税年度（企业使用其内部财年即可），其税务系统操作也很便捷，企业只需登录一个端口，且大部分内容均有英文版。

尽管税务工作看起来相对简单，仍有一些问题必须引起重视。了解公开信息和税务要求的渠道有限，税务代码和具体操作也存在不统一的情况。提交的上述税务优惠申请材料必须使用阿拉伯文，避免双重征税协定（Double Taxation Treaty）的适用具有很大难度。

投资者在沙特营商应注意的主要税种如下：

企业所得税（CIT）： 非沙特实体或常设机构的统一税率为20%，本国企业（含GCC成员国）的税率为2.5%。

非沙特实体或常设机构的统一税率为20%，本国企业（含GCC成员国）的税率为2.5%。 预提税（WHT）： 税率在5%到20%之间，根据非居民实体从沙特获得的不同收入类型而有所差异。

税率在5%到20%之间，根据非居民实体从沙特获得的不同收入类型而有所差异。 增值税（VAT）： 标准税率从2020年的5%提升至目前的15%，旨在减轻新冠肺炎疫情的经济影响。特定货物和服务免征增值税，具体包括货物和旅客、部分药品和医疗设备的国际运输以及投资金属的供应。

标准税率从2020年的5%提升至目前的15%，旨在减轻新冠肺炎疫情的经济影响。特定货物和服务免征增值税，具体包括货物和旅客、部分药品和医疗设备的国际运输以及投资金属的供应。 社会保险税： 所有企业必须为每位员工缴纳社会保险税，沙特籍员工和外国雇员的税率有所不同。

所有企业必须为每位员工缴纳社会保险税，沙特籍员工和外国雇员的税率有所不同。 扎卡特（Zakat）：也称"天课"，根据伊斯兰教教义，所有沙特实体都需缴纳该项税款。

扎卡特、税务和海关总局（ZATCA）是沙特的官方税务机关，负责沙特的所有税收和海关事务。

有意在沙特经营的企业须确保及时了解当地最新的税务法规，确保合规、避免意外税务责任。

2024年2月，沙特对其境内的跨国企业区域总部颁布了新的税收激励政策。根据最新规定，满足相关标准的实体可享受免除缴纳CIT和WHT的优惠待遇，期限为30年且可延续。此外，某些地区也为企业提供了额外的税收激励优惠。

在沙特营商的具体目的地

有意在沙特开展经营活动的跨国企业必须认真选择具体的落脚点。

为了确定最合适的城市，企业须考虑以下因素：是否靠近目标市场、是否便于招募高素质劳动力、基础设施是否完备等。企业的目光主要集中在利雅得、吉达（Jeddah）和达曼（Dammam）。

利雅得是沙特的首都，也是全国的经济、金融和商业活动中心。利雅得的货运代理公司每天运营，为去往该国其他地区和世界其他国家提供了很大便利。利雅得的人口超过600万，是全球发展速度最快的大都市之一。

吉达是沙特人口第二大城市，仅次于利雅得，也是通向红海的最大港口。最近一段时间，吉达旅游业经历了一轮迅猛发展，当地基础设施和发展水平迈入了快车道，也因此成为城市化相关投资者的理想目的地。

达曼地区石油资源丰富，是石油行业投资者的理想选址。此外，它也非常适合初创企业，吸引了很多不同领域的企业家来这里投资兴业。

除了上述三个城市，SEZ和其他工业城市对于很多企业而言也是不错的选择。

2023年4月，沙特政府宣布成立四个经济特区（SEZ），为外国投资者提供独特的竞争优势，其中部分是以法律条文的形式加以固定。这四个SEZ分别是：阿卜杜拉国王经济城（KAEC）、吉赞经济城（Jazan）、拉斯海尔（Ras Al Khair）和阿卜杜勒阿齐兹国王科技城（King Abdulaziz City for Science and Technology）。

它们为在区内经营的跨国企业提供多项激励举措，例如最长可达20年的5%CIT、免收WHT、区内货物关税缓纳等。

员工招聘和人力资源管理

在沙特营商面临的最大挑战之一就是员工招聘和人力资源管理。

沙特2022年度的官方人口普查数据显示，全国总人口为3230万，其中42%为外国人，63%的沙特人小于30岁（沙特统计局，2022年）。面对如此庞大的年轻人口，沙特政府推出了多项促进教育培训和创造就业岗位的计划来为年轻人赋能，这对于有意在沙特招募员工的企业来说尤为值得关注。

"愿景2030"不仅推动了经济改革，也在更大范围内带来了一场社会变革。既要实现现代化这个核心目标，也要传承发扬好传统文化。针对女性和年轻人的赋能计划影响尤为巨大。在"愿景2030"框架下，女性获得了更多就业岗位，一批教育改革和创业项目也得以顺利落地，沙特的人力资源优势由此得以充分发挥出来。随着越来越多沙特女性步入职场，沙特在金融、工程、医疗、科技等领域的高素质劳动力数量出现了快速增长。

自2019年起，沙特先后开展了数次就业改革，女性的工作权实现了前所未有的进步。世界银行的《女性、商业与法律》（Women Business and Law）报告显示，部分改革举措包括女性有权选择居住地、禁止职场性别歧视和禁止解雇孕妇等。

要想在沙特维持合规经营，就离不开有效的人力资源管理。及时掌握最新政策、做好相关工作咨询、与有关政府机构建立良好关系等都是重要且必要的。为了提升经营透明度、落实最佳实践、确保商业策略和财务、经营目标相一致，企业需要在当地市场和政府系统中构建自己的影响力。

在沙特经营的企业应当对雇佣沙特本地员工给予高度重视。投资者可以通过与第三方招聘机构合作和开展技能培训来吸引一流人才。

沙特对于雇佣外籍员工有一系列专门的规定，也需要重点关注。如果需要具备专业技能的非沙特籍员工，企业需通过国际招聘渠道来招募人才，并在签证办理、重新安置、文化融入等方面予以支持协助。

在沙特经营的外国企业在开展人力资源管理工作时，需高度关注跨文化培训。应对非沙特员工开展入职培训，帮助他们了解沙特的工作文化和社交习俗，以最大限度减少误解、促进高效协作。

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常见问题

1. 在沙特营商有哪些益处？

益处包括：可以进入中东及其周边地区广大市场，消费者规模高达6000万；商业友好型基础设施、面向外国投资者的税收激励以及获得资本支持难度较低等。

2. 可以在沙特成立哪些类型的公司？

在沙特可以成立多种类型的公司，但最常见的是LLC、JSC和分公司。其中，外国投资者通常选择设立分公司。

3. 沙特对于外资企业有何限制？

一般而言，沙特允许成立外资独资企业，前提是股东符合MISA制定的要求。

4. 设立企业需要多长时间？

企业需要首先获得MISA的投资许可证，然后才能开始办理成立LLC或分公司的相关手续。沙特工商部（Ministry of Commerce and Industry）完成商业注册（CR）相关工作需要大概三到四个月。

5. "沙特化"（Saudization，即Nitaqat）指的是什么？

指的是由沙特劳工部（Ministry of Labour）推行的"沙特国民化项目"（ Saudi Nationalisation Programme），对企业雇佣沙特籍员工做出强制性要求。

6. 在沙特营商的前景如何？

总的来说，在充分了解沙特文化和监管情况的前提下，在沙特营商能够带来丰厚的经济收益。沙特经济发展迅速，政府出台了很多激励措施，资本充足，而且很多行业都处在上升期。

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