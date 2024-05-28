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BAE'de kurumlar vergisinin getirilmesiyle birlikte, tüm işletmelerin vergi tescil sorumluluklarını gerçekleştirmeleri zorunludur. 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere tüm şirketlerin, halihazırda KDV'ye kayıtlı olsalar dahi kurumlar vergisine kaydolmaları gerekmektedir.

BAE'de Kurumlar Vergisi, BAE Maliye Bakanlığı tarafından şirketlerin ve işletmelerin net gelirine veya kârına uygulanan doğrudan bir vergidir. Bu vergi reformu, 375.000 AED'yi aşan kurum kârları için başlangıç olarak %9' oranında bir yasal vergi uygulaması getirerek orta ve küçük işletmelere destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Tüm vergi mükellefleri BAE'de kurumlar vergisi düzenlemelerine uymakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülük, kurumlar vergisi tescilini, yıllık vergi beyannamelerinin sunulmasını ve usulüne uygun muhasebe kayıtlarının tutulmasını içermektedir.

Bununla birlikte, BAE'de kurumlar vergisinin uygulamaya geçirilmesi, uluslararası vergi standartlarını karşılamaya yöneliktir.

Federal Vergi Dairesi belirsizliğe yer bırakmamıştır - BAE'de faaliyet gösteren tüm işletmeler 2024 yılında kurumlar vergisi için kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Bu yönerge, kârlılık veya kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm işletmeleri kapsamaktadır. Zarar eden işletmeler dahi söz konusu zorunlu kayıttan muaf değildir.

Kurumlar vergisi kayıt zorunluluğu, ileriye dönük bir yaklaşım çerçevesinde hayata geçirilmiştir. BAE'de kurulan yeni işletmelere de zaman kaybetmeden kurumlar vergisi kaydı yaptırmaları tavsiye edilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

Kurumlar vergisi: 375.000 dirhemin (100.000 $) üzerindeki vergilendirilebilir gelir üzerinden %9 oranındadır.

BAE'de mukim şirketler için son tarih: En yakın son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olmak üzere, şirketleşme ve ticari ruhsat verilmesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

BAE'de mukim olmayan ancak BAE'de faaliyet gösteren şirketler de kurumlar vergisi için kayıt yaptırmalıdır.

Cezalar: Zamanında kayıt yaptırmayanlar, 2023 tarihli ve 75 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 10.000 AED tutarında para cezasına tabidir.

Federal Vergi Dairesinin 2024 tarihli ve 3 sayılı kararına göre:

BAE'de mukim tüzel kişilerin kayıt için kuruluş tarihinden itibaren 3 ay süreleri söz konusudur.

BAE'de faaliyet gösteren yabancı tüzel kişilerin mali yıl dönümünden itibaren 3 ay süreleri söz konusudur.

Ticari faaliyeti 1 milyon AED'yi aşan yerleşik gerçek kişilerin bir sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, yerleşik olmayanların vergi yükümlülüğünü yerine getirmeleri için üç ay süreleri bulunmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.