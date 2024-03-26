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Kazakhstan: Отдельный Порядок Взимания НДС На Электронные Услуги В ЕАЭС

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Казахстан ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор o Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме» (далее – «Протокол») 1.

Протокол вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для чего это нужно?

Протокол предлагает отдельный порядок взимания налога на добавленную стоимость на электронные услуги (далее – «НДС на электронные услуги») в ЕАЭС. При этом, данный порядок имеет ряд отличий от действующего порядка взимания НДС на электронные услуги в Казахстане.

В отличие от действующего широкого определения электронных услуг, Протокол предусматривает исчерпывающий перечень, утвержденный Советом Евразийской экономической комиссии2.

При этом, из данного перечня исключаются следующие виды услуг:

реализация товаров, работ, услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, поставка которых осуществляется без использования такой сети;

реализация программного обеспечения/баз данных на материальных носителях;

предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети.

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Originally Published 29 February 2024

Footnotes

1. Закон Республики Казахстан от 22 февраля 2024 года № 63-VIII «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме».

2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 года № 97 «О перечне услуг в электронной форме».

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