17 января 2024 года Административная коллегия Верховного Суда вынесла постановление по спору, связанному с налогообложением дохода нерезидента из казахстанских источников, который также имеет зарегистрированное постоянное учреждение в Казахстане*.

Основные выводы Верховного Суда:

Положения пункта 2 статьи 666 Налогового кодекса противоречат положениям пункта 3 статьи 4 Конституции и общей части (пункт 5 статьи 2) Налогового кодекса.

Наличие у нерезидента зарегистрированного постоянного учреждения в Казахстане не лишает его права применять положения соответствующей налоговой конвенции к доходу, полученному им из источников в Казахстане.

Для определения наличия постоянного учреждения имеет значение место оказания услуг, то есть услуга должна быть предоставлена нерезидентом через его сотрудников или другой нанятый персонал на территории Казахстана. Однако для услуг, оказываемых удаленно, определяющим обстоятельством является местонахождение заказчика таких услуг. При этом Верховный Суд ссылается на положения Налогового кодекса, регулирующие налогообложение услуг НДС (статья 378).

Если деятельность нерезидента, в результате которой был получен доход из казахстанских источников, совпадает с деятельностью его зарегистрированного постоянного учреждения, то такой доход нерезидента должен быть признан как доход, полученный его постоянным учреждением, и облагаться корпоративным подоходным налогом в Казахстане.

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