Ainsi, le niveau d'imposition est en fonction du degré de parenté entre le défunt/donateur et son héritier/bénéficiaire/donataire. A ce titre, aucune imposition n'est due en ligne directe (entre parents et enfants ou grands-parents et petits-enfants) et entre époux.

Selon les règles de droit interne monégasque, des droits de donation et de succession s'appliquent à Monaco aux biens situés sur le territoire de la Principauté ou qui y ont leur assiette et ce quels que soient le domicile, la résidence ou la nationalité du défunt ou du donateur et des héritiers ou donataires.

Les importations définitives d'Suvres et objet d'art, de collection et d'antiquités à Monaco répondant aux critères tels que définis par l'article A-187 A de l'annexe au Code des taxes sont taxés à hauteur de 5.5% sur leur valeur CIF et exemptés de droits de douane. Pour les autres objets (moins de 100 ans d'âge et ne rentrant pas dans les critères d'Suvres d'art original ou objets de collection), des droits de douane et une TVA à 20% devront être acquittés.

La Principauté de Monaco est reconnue pour son haut niveau de sécurité pour les personnes et les biens et se révèle être un pays très attrayant pour les personnes fortunées à la recherche de sécurité et d'une fiscalité clémente.

