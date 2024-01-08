29 ноября текущего года Министерством национальной экономики был вынесен на обсуждение проект Приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 февраля 2018 года № 67 «Об утверждении Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета и правил его формирования» (далее – «Приказ»).
Основные изменения, которые должны быть внесены в Приказ:
- В отношении отдельных видов товаров НДС наимпорт может быть уплачен методом зачета, если импортером будет выступать участник СЭЗ, заключивший специальный инвестиционный контракт, или лизинговая компания;
- Также для отдельных видов товаров льгота путем уплаты НДС на импорт методом зачета будет восстановлена задним числом. Например, для майнингового и отдельных видов сельскохозяйственного оборудования льгота путем уплаты НДС на импорт методом зачета будет восстановлена за первый квартал 2022 года и за промежуток с 1 апреля по 21 октября 2022 года соответственно.
Более подробную информацию смотрите, пожалуйста, в таблице ниже.
|№
|Налогоплательщики, которые могут применить льготу по НДС на импорт
|Наименование
|Код ТН ВЭД ЕАЭС
|Срок действия льготы
|1
|Любой плательщик НДС
|Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные
|8471 (кроме 8471 30 000 0)
|в период с 1 января 2022 года по 1 апреля 2022 года
|2
|Любой плательщик НДС
|Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные (за исключением вычислительных машин предназначенных для майнинга криптовалют)
|8471 (кроме 8471 30 000 0 , 8471 90 000 0, 8471 50 000 0, 8471 49 000 0)
|с 22 октября 2022 года
|3
|Любой плательщик НДС
|Устройства прочие: для сельского хозяйства или садоводства
|8424 82, 8424 41, 8424 49
|c 1 апреля 2022 года по 21 октября 2022 года
|4
|Любой плательщик НДС
|Устройства прочие: для сельского хозяйства или садоводства
|8424 82
|с 2 апреля 2022 года
|5
|Юридические лица, являющийся участниками специальной экономической зоны, заключившие специальный инвестиционный контракт, или лизинговые компании (далее – «участники СЭЗ»)
|Ящики КЛТ
|из 3923 10 000 0
|Со дня введения в действие изменений в Приказ.
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