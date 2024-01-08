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Kazakhstan: Обзор Изменений В Перечень Товаров, По Которым НДС На Импорт Может Быть Уплачен Методом Зачета

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29 ноября текущего года Министерством национальной экономики был вынесен на обсуждение проект Приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 февраля 2018 года № 67 «Об утверждении Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета и правил его формирования» (далее – «Приказ»).

Основные изменения, которые должны быть внесены в Приказ:

В отношении отдельных видов товаров НДС наимпорт может быть уплачен методом зачета, если импортером будет выступать участник СЭЗ, заключивший специальный инвестиционный контракт, или лизинговая компания;

Также для отдельных видов товаров льгота путем уплаты НДС на импорт методом зачета будет восстановлена задним числом. Например, для майнингового и отдельных видов сельскохозяйственного оборудования льгота путем уплаты НДС на импорт методом зачета будет восстановлена за первый квартал 2022 года и за промежуток с 1 апреля по 21 октября 2022 года соответственно.

Более подробную информацию смотрите, пожалуйста, в таблице ниже.

№ Налогоплательщики, которые могут применить льготу по НДС на импорт Наименование Код ТН ВЭД ЕАЭС Срок действия льготы 1 Любой плательщик НДС Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные 8471 (кроме 8471 30 000 0) в период с 1 января 2022 года по 1 апреля 2022 года 2 Любой плательщик НДС Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные (за исключением вычислительных машин предназначенных для майнинга криптовалют) 8471 (кроме 8471 30 000 0 , 8471 90 000 0, 8471 50 000 0, 8471 49 000 0) с 22 октября 2022 года 3 Любой плательщик НДС Устройства прочие: для сельского хозяйства или садоводства 8424 82, 8424 41, 8424 49 c 1 апреля 2022 года по 21 октября 2022 года 4 Любой плательщик НДС Устройства прочие: для сельского хозяйства или садоводства 8424 82 с 2 апреля 2022 года 5 Юридические лица, являющийся участниками специальной экономической зоны, заключившие специальный инвестиционный контракт, или лизинговые компании (далее – «участники СЭЗ») Ящики КЛТ из 3923 10 000 0 Со дня введения в действие изменений в Приказ.



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