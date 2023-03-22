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Компания Д в марте 2022 года произвела таможенное оформление товара и применила льготу по уплате НДС методом зачета. Данная льгота была предусмотрена статьей 427 Налогового кодекса и приказом МНЭ РК от 21 февраля 2018 года №67 "Об утверждении Перечня товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета и правил его формирования" (далее - "Приказ МНЭ №67").

31 марта 2022 года в Приказ МНЭ №67 были внесены изменения, которые задним числом исключили товар из перечня товаров, по которым НДС мог быть уплачен методом зачета. Департамент государственных доходов Восточно-Казахстанской области (далее - "ДГД") в рамках проверки по СУР вынес в адрес Компании Д уведомление об устранении нарушения в связи с неправомерным применением льготы по уплате НДС методом зачета.

Компания Д, не согласившись с вынесенным уведомлением, предоставила пояснение с приложением подтверждающих документов. Несмотря на полученное пояснение ДГД вынес решение о признании уведомления об устранении нарушения неисполненным.

Выводы суда апелляционной инстанции:

Компания Д предоставила в ДГД пояснение и документы к нему в соответствии с подпунктом 2) пункта 3-2 статьи 417 Таможенного кодекса, тем самым исполнив вынесенное уведомление в установленный законом срок.

Согласно пункту 1 статьи 7 Таможенного кодекса при совершении таможенных операций применяется законодательство Республики Казахстан, которое действует на день регистрации таможенной декларации. День регистрации таможенной декларации 14 марта 2022 года. Следовательно, к товару должно применяться налоговое законодательство, действующее на день регистрации декларации, то есть Приказ МНЭ №67 в редакции до внесения в него изменений.

Статьей 6 Налогового кодекса предусмотрена определенность налогообложения. Определенность означает, что в налоговом законодательстве должны быть определенны основания, порядок возникновения, исполнения и прекращения налогового обязательства. Основанием исполнения налогового обязательства Компании Д на 14 марта 2022 года являлись статья 427 Налогового кодекса и Приказ МНЭ №67.

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