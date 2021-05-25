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Государственной думой в первом чтении был принят законопроект о внедрении суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» (Проект федерального закона № 1144920-7).

Законопроект перспективный, а профессиональное сообщество, которое напрямую работает с ФССП, участвует в исполнительных производствах, хорошо оценило потенциальную пользу о новшества.

Так, для многих станет приятной новостью, добавление ИНН в список значимых фактов о должнике, содержащихся в банке данных исполнительных производств. Это поможет с лёгкостью найти информацию об исполнительных производствах, т.к. сейчас найти такую информацию бывает крайне сложно, в связи с тем, что данные по должнику могут быть введены некорректно.

Кроме того, законопроект предусматривает необходимость указания таких идентификаторов, как ИНН, СНИЛС, серию и номер документа, удостоверяющего личность, как гражданина-взыскателя, так и гражданина-должника, в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении, исполнительном документе. Данное решение, возможно, позволит производить необходимые исполнительные действия на начальном этапе исполнительного производства в более короткие сроки.

В случае, если вышеуказанные идентификаторы не представлены в документах, то судебный пристав сможет установить их, обратившись в соответствующие органы с помощью государственных информационных систем, что, также, значительно должно ускорить процесс исполнительного производства. Для скорого уведомления стороны исполнительного производства о значимых событиях, судебный пристав сможет запросить у операторов сотовой связи номера телефонов стороны исполнительного производства – операторы должны ответить в течение суток с момента поступления запроса.

Не менее важной можно назвать идею с автоматическим принятием некоторых решений в рамках исполнительного производства, таких как установление и отмена ограничений для должника, установление и отмена запретов, обращение взыскания на денежные средства и доходы должника и его отмена. Такие действия будут подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью и могут быть отменены, изменены судебным приставом, в чьем ведении находится исполнительное производство, либо его вышестоящим руководством.

Также, в ответ на постановление судебного пристава, иного должностного лица службы судебных приставов, направленного в электронном виде, лица или органы, исполняющие его, должны направить в электронном виде уведомление о его исполнении, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае отсутствия возможности предоставления ответа в таком виде, соответствующее уведомление необходимо направить в бумажном виде.

Стоит отметить, очень важное новшество – полномочия представителей организаций-участников исполнительного производства можно будет оформить через Единую систему идентификации и аутентификации. Для этого соответствующий документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или иного уполномоченного на то лица. Подобным образом можно будет оформить и представление интересов граждан-участников исполнительного производства.

Таким образом, законопроект направлен на ускорение проведения исполнительного производства, на удобство взаимодействия сторон-участников исполнительного производства с ФССП, на грамотное взаимодействие ФССП и государственных органов, организаций.

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