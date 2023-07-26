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ВВЕДЕНИЕ

Франчайзинг является успешной моделью бизнеса, которая позволяет компаниям расширить свое присутствие на рынке, сохраняя при этом контроль над качеством продукции или услуг, которые они предлагают.

Договор коммерческой концессии, именно так в Российском праве именуется франшиза, - это договор, по которому передается комплекс прав на объекты интеллектуальной собственности, что и является основой такого взаимодействия между франчайзером и франчайзи. В России наиболее распространенными из них являются товарные знаки, патенты и авторские права, ноу-хау.

Перейдем к каждому из них.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Товарный знак - это уникальный знак или символ, который идентифицирует и отличает товары или услуги одного производителя от товаров или услуг другого.

Право на товарный знак возникает у правообладателя с момента его регистрации Роспатентом. Действует в течении 10 лет, при этом охрана может быть продлена не ограниченное количество раз, также на 10 лет. Право на товарный знак действует на территории всей Российской Федерации, может быть расширено за ее пределами (по Мадридской системе).

Помимо возможности заключить договор коммерческой концессии, регистрация товарных знаков имеет массу преимуществ, таких как: правообладатель приобретает исключительное право на обозначение на территории России (то есть никто не сможет использовать зарегистрированный логотип); правообладатель получает защиту от недобросовестной конкуренции; после регистрации товарного знака правообладатель приобретает инструментарий для привлечения к ответственности лиц, нарушивших его права; товарные знаки – отдельный материальный актив, который можно поставить на баланс организации. Коме того, правообладатель приобретает возможность использовать договорные институты передачи прав: лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, и другие.

Обращаем Ваше внимание, на то что товарные знаки являются ключевым элементом любого соглашения о франчайзинге. Иными словами, договор коммерческой концессии нельзя считать таковым, если в него не включены права на товарный знак.

В контексте франчайзинга франчайзер предоставляет франчайзи право использовать его товарные знаки. Это позволяет франчайзи пользоваться узнаваемостью и репутацией бренда, что является одной из основных причин привлекательности франчайзинга как модели бизнеса.

Обращаем внимание, что при регистрации договора в Роспатенте, Ведомство уделяет особое внимание именно товарным знакам. Так отдельно обращается внимание на территорию использования товарного знака, объем и цели использования, возможности его передачи третьим лицам.

ПАТЕНТЫ

Патенты, как форма интеллектуальной собственности, предоставляют исключительное право на изобретение или усовершенствование продукта или процесса.

Патенты могут быть на изобретение (техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению); на полезную модель (техническое решение, относящееся к устройству); на промышленный образец (решение внешнего вида изделия).

Если компания-франчайзер владеет патентами, которые важны для ее бизнеса, она может передать права на использование этих патентов своим франчайзи в рамках франчайзингового соглашения.

Обращаем также внимание, что право на патент возникает исключительно после государственной регистрации. Действует определенное количество времени (в зависимости от вида патента) и требует поддержания в силе. Поэтому, перед заключением договора коммерческой концессии немало важно проверить действие патента, оно должно быть актуальными на момент заключения соглашения.

Кроме того, правовая природа патента подразумевает, что «Правообладатель» и «Автор» патента могут быть разными лицами. С целью минимизации рисков, перед заключением договора следует обратить внимание на урегулированность отношений между этими лицами.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Авторские права защищают оригинальные произведения литературы, искусства, музыки, программного обеспечения и других форм творчества.

В контексте франчайзинга авторские права могут относиться к различным элементам: логотипы, дизайн упаковки, рекламные материалы, документацию, программное обеспечение и другие материалы, которые могут быть использованы для запуска бизнеса.

Одним из основных преимуществ передачи авторских прав по франшизе является возможность использования уже готовые и проверенные объекты авторских прав. Это позволяет франчайзи сэкономить время и ресурсы на разработку своих собственных объектов авторских прав.

Однако, перед тем как передавать авторские права по франшизе, необходимо убедиться в том, что франчайзи будет использовать эти права только в рамках договоренностей между сторонами.





Также необходимо убедиться в том, что франчайзи будет следовать всем правилам использования объектов авторских прав, чтобы избежать возможных санкций со стороны правообладателя.

НОУ-ХАУ

Ноу-хау - это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путём введения режима коммерческой тайны.

В Российском законодательстве ноу-хау чаще называют секретом производства, при этом круг информации, которая может считаться таковой специально не ограничен. Ноу-хау может включать в себя уникальные методы производства, технологии, рецептуры, стратегии продаж и маркетинга, и другую собственную информацию, но которая должна быть не общедоступна.

Надлежащие оформление секрета производства самостоятельно имеет ряд преимуществ для бизнеса: сохранение в тайне от конкурентов ценных для бизнеса сведений, возможность привлечения нарушителей к ответственности, получение грандов и финансирования и, наконец, монетизация информации путем передачи ценной информации, в том числе путем заключения договоров коммерческой концессии.

В контексте франчайзинга ноу-хау является крайне ценной составляющей соглашения. Оно позволяет франчайзи быстро запуститься на новом рынке, минуя многие из трудностей, с которыми он мог бы столкнуться при попытке начать бизнес с нуля.

Передача ноу-хау обычно происходит в начале отношений между франчайзером и франчайзи и включает обучение, консультации и предоставление конкретных материалов, таких как операционные руководства.

Обучение может проходить как на месте у франчайзера, так и в месте проведения бизнеса франчайзи. Это обычно включает в себя все аспекты ведения бизнеса, от управления до продаж. На практике, данное условие является одним из ключевых при заключении договора коммерческой концессии.

Отметим, что консультации могут предоставляться на протяжении всего срока действия соглашения о франчайзинге. Франчайзер, как носитель ценной для бизнеса информации, может предоставить постоянную поддержку в вопросах управления, маркетинга, управления персоналом и других аспектов бизнеса.

Передача ноу-хау может быть осуществлена путем предоставления операционного руководства - документов, которые содержат подробные инструкции по ведению бизнеса. Они могут включать в себя всё, от принципов управления до стандартов обслуживания клиентов и маркетинговых стратегий.

В соглашениях о франчайзинге в России используются различные виды прав на интеллектуальную собственность. Эти права предоставляются франчайзи в качестве части соглашения и позволяют ему использовать уникальные особенности бренда и бизнес-модели франчайзера.

Таким образом, защита и управление интеллектуальной собственностью являются важной составляющей успеха франчайзинга. Франчайзеры должны быть внимательны к своим обязательствам по защите этих прав, чтобы обеспечить своему бренду максимальную защиту и воздействие на рынке.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.