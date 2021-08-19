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В настоящее время на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вопросам защиты объектов интеллектуальной собственности уделяется особое внимание. Защита правообладателей осуществляется путем принятия таможенными органами мер, направленных на выявление контрафактных товаров при их перемещении через таможенную границу, а также мер, связанных с приостановлением срока выпуска таких товаров в соответствии со статьей 124 ТК ЕАЭС и главой 52 ТК ЕАЭС.

Согласно положениям ТК ЕАЭС при помещении товаров под таможенные процедуры в декларации на товары указываются сведения о товарных знаках, размещенных на декларируемом товаре, а также представляются сведения и (или) документы, подтверждающие соблюдение исключительных прав правообладателя на использование товарного знака.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации правомерно товарный знак может использоваться правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, например, получив надлежащим образом оформленное согласие правообладателя на использование товарного знака.

Отсутствие в декларации на товары сведений о соблюдении импортером исключительных прав правообладателя приведет к приостановлению срока выпуска товаров, в рамках которого правообладатель (его представитель) будет уведомлен об обнаруженных таможенным органом признаках нарушения прав интеллектуальной собственности. При этом, в Российской Федерации приостановление срока выпуска товаров возможно как в случае, если товар содержит объекты интеллектуальной собственности, включенные в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов (статья 385 ТК ЕАЭС) и национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (статья 386 ТК ЕАЭС), так и в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в данные реестры (различается лишь срок приостановления).

Следует помнить, что за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности российским законодательством предусмотрена административная ответственность (статья 14.10 КоАП РФ. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), статья 7.12 КоАП РФ. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав), уголовная ответственность (статья 146. Нарушение авторских и смежных прав). В целях выявления признаков нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности таможенные органы вправе запрашивать дополнительные документы и сведения, проводить проверки.

Надеемся, что представленная информация будет полезна для Вас и Вашего бизнеса!

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