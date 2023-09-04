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Виды и формы налогового контроля. Порядок проведения.

Проведение налоговой проверки может стать существенным испытанием для любого бизнеса. Кроме того, такая проверка может сильно повлиять на финансовое положение вашей компании. Поэтому, важно знать, каким образом осуществляется отбор кандидатов на проведение проверок и как подготовиться к этой процедуре, чтобы защитить свою компанию и ее интересы.

В РФ на сегодняшний день существует несколько форм налогового контроля.

Налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрено, что налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ (далее по тексту – НК РФ).

Вызов налогоплательщика на комиссию.

В структуре налоговых органов имеются различные комиссии: комиссии по легализации налоговой базы, комиссии по НДС, комиссии по недоимке и т.д. Задача данных комиссий заключается в предупреждении налоговых правонарушении и исправлении налогоплательщиком нарушений в добровольном порядке. Неявка без уважительной причины может повлечь за собой привлечение к административной ответственности в соответствии с п. 1 ст. 19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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