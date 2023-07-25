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Акционерные споры в России, как и во всем миреотносятся к наиболее чувствительным иразрушительным по своим последствиям длябизнеса. Корпорация, основанная надоговоренностях и доверии между партнерами,часто живет и развивается за счет общих усилийее акционеров. Поэтому в ситуациях возникающихразногласий, которые не удается разрешитьмирным путем, неизбежно страдает общий бизнеси зачастую страдает непоправимо.

Представляя в корпоративном конфликтеодну из сторон, мы, юристы GRATA International, всегда рассказываем нашимклиентам о том многообразии ситуаций ипрактик, которые создают конфликтующиестороны в стремлении одержать верх надсвоим vis a vi.

Так как споры между акционерами — этокак правило споры хорошоосведомленных друг о друге и о самомбизнесе лиц, то противостояниеразрастается от 2-х – 3-х до несколькихдесятков обособленных состязаний,ведущихся одновременно в различныхсудах на протяжении нескольких лет.

В такую юридическую турбулентность снеизбежностью вовлекается и сама компания,которая начинает испытывать на себе влияниеконфликта через возникающие проблемы сустойчивостью хозяйственных связей или сполучением внешнего финансирования.

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