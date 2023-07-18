Акционерные споры в России, как и во всем мире относятся к наиболее чувствительным и разрушительным по своим последствиям для бизнеса. Корпорация, основанная на договоренностях и доверии между партнерами, часто живет и развивается за счет общих усилий ее акционеров. Поэтому в ситуациях возникающих разногласий, которые не удается разрешить мирным путем, неизбежно страдает общий бизнес и зачастую страдает непоправимо.
Представляя в корпоративном конфликте одну из сторон, мы, юристы GRATA International, всегда рассказываем нашим клиентам о том многообразии ситуаций и практик, которые создают конфликтующие стороны в стремлении одержать верх над своим vis a vi.
Так как
споры
между
акционерами
— это как
правило
споры
хорошо
осведомленных
друг о
друге и о
самом
бизнесе
лиц, то
противостояние
разрастается
от 2-х – 3-х до
нескольких
десятков
обособленных
состязаний,
ведущихся
одновременно
в
различных
судах на протяжении нескольких лет.
В такую юридическую турбулентность с неизбежностью вовлекается и сама компания, которая начинает испытывать на себе влияние конфликта через возникающие проблемы с устойчивостью хозяйственных связей или с получением внешнего финансирования.
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