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Акционерные споры в России, как и во всем мире относятся к наиболее чувствительным и разрушительным по своим последствиям для бизнеса. Корпорация, основанная на договоренностях и доверии между партнерами, часто живет и развивается за счет общих усилий ее акционеров. Поэтому в ситуациях возникающих разногласий, которые не удается разрешить мирным путем, неизбежно страдает общий бизнес и зачастую страдает непоправимо.

Представляя в корпоративном конфликте одну из сторон, мы, юристы GRATA International, всегда рассказываем нашим клиентам о том многообразии ситуаций и практик, которые создают конфликтующие стороны в стремлении одержать верх над своим vis a vi.

Так как споры между акционерами — это как правило споры хорошо осведомленных друг о друге и о самом бизнесе лиц, то противостояние разрастается от 2-х – 3-х до нескольких десятков обособленных состязаний, ведущихся одновременно в различных

судах на протяжении нескольких лет.

В такую юридическую турбулентность с неизбежностью вовлекается и сама компания, которая начинает испытывать на себе влияние конфликта через возникающие проблемы с устойчивостью хозяйственных связей или с получением внешнего финансирования.

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