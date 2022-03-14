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В соответствии со ст. 1360 Гражданского кодекса РФ Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждены постановлением Правительства РФ от 18.10.2021 №1767.

06.03.2022 премьер-министром Михаилом Мишустиным подписано постановление Правительства РФ №299, изменяющее размер компенсации, выплачиваемой патентообладателю* при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия.

*Обнуление компенсационных выплат затронет патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие патентообладатели имеют гражданства этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства).

Надеемся, что представленная информация будет полезна для Вас и Вашего бизнеса!

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