С 1 октября 2023 г. вступают в силу требования к Интернет сайтам, программам для ЭВМ иинформационным системам на которых применяются рекомендательные технологии - информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации (далее – «информационные ресурсы»).

К таким информационным ресурсам относятся, в частности, социальные сети, новостные сайты, маркет плейсы, использующие рекомендательные системы и сервисы, которые с помощью алгоритмических вычислений и машинного обучения на основании данных о пользователе или характеристиках элементов в системе осуществляют индивидуализированный подбор, а также ранжирование контента или товаров для конечного пользователя.

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