02.03.2022 президент РФ подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», предусматривающий определенные льготы и послабления для компаний-участников IT-рынка:
- грантовая поддержка перспективных разработок отечественных решений в области информационных технологий;
- выделение финансовых средств на улучшение жилищных условий сотрудников и повышение их зарплаты;
- обеспечение предоставления льготных кредитов по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение текущей деятельности аккредитованных организаций и реализацию новых проектов;
- до 31.12.2024 ставка налога на прибыль в отрасли снижена до нуля процентов;
- упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан и получения этими гражданами вида
- на жительство;
- налоговые льготы и преференции для аккредитованных организаций, получающих доходы от
- распространения (размещения) рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в сфере IT;
- освобождение от налогового, валютного и других видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на срок до трех лет;
- консолидация и стимулирование закупок критически важных отечественных разработок в области информационных технологий.
Кроме того, для сотрудников аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет (на период работы в этих организациях).
Надеемся, что представленная информация будет полезна для Вас и Вашего бизнеса!
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