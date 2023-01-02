ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Адвокатское бюро «GRATA International Ростов-на-Дону» предложило внести поправку в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), которая должна уравнять в правах всех покупателей конфискованного иностранного имущества. Предложение было направлено в несколько профильных департаментов министерств и ведомств России, в том числе в департамент евразийской интеграции Минэкономразвития, департамент международного права и сотрудничества Министерства юстиции, ФТС, Росимущество и др.

Как один из примеров неравенства покупателей, возникшего из-за пробелов в ТК ЕАЭС, ростовские юристы приводят историю столичной компании «Экофлот», которая купила судно с торгов, организованных Территориальным управлением Росимущества в РО. Судно обошлось в 32 млн рублей, плюс 3,2 млн рублей комиссии торгующей организации. «Экофлот» зарегистрировал судно в российском государственном реестре судов, произвел за свой счет ремонт, заключил контракт на оказание услуг с помощью этого судна, а на выходе из порта стоянки столкнулся с требованием Ростовской таможни задеРостовские адвокаты предложили поправить Таможенный кодекс ЕАЭС кларировать товар, оплатив 9,5 млн рублей таможенных пошлин — так делают, когда российская компания покупает товар у иностранной.

Читать дальше →

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.