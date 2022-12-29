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В целях таможенного контроля товары подразделяются на ввозимые на территорию Евразийского экономического союза (далее по тексту – Союз) иностранные товары и товары Союза.

К товарам Союза в силу подпункта 47 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС относятся:

1) находящиеся на таможенной территории Союза товары, полностью произведённые (добытые, полученные, выращенные) на таможенной территории Союза;

2) находящиеся на таможенной территории Союза товары, приобретшие статус товаров Союза либо признанные товарами Союза в соответствии с настоящим Кодексом, либо до его вступления в силу;

3) находящиеся на таможенной территории Союза товары, произведённые (изготовленные) в одном или нескольких государствах-членах из вышеуказанных товаров;

4) товары, вывезенные с таможенной территории Союза и сохранившие статус товаров Союза в соответствии с ТК ЕАЭС.

Кроме этого, имеются нормы, регламентирующие порядок упрощённого признания иностранных товаров товарами Союза, - статья 16 ТК ЕАЭС:

в соответствии с пунктом 1 иностранные товары, которые по решению суда конфискованы или обращены в собственность (доход) государства – члена Союза, не подлежат помещению под таможенные процедуры, а товары для личного пользования – выпуску в свободное обращение. Указанные товары приобретают статус товаров Союза со дня вступления в силу такого решения;

согласно пункту 2 иностранные товары, на которые по решению суда обращено взыскание в счёт уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, приобретают статус товаров Союза в соответствии с законодательством государств-членов.

Однако помимо органов судебной власти правовыми возможностями в рамках обращения взыскания на имущество наделены органы, осуществляющие функции принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц, - Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы, которым предоставлено право возлагать на физических лиц, юридических лиц, а также публично-правовые образования обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества.

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