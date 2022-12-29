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Пожалуй, каждый судовладелец хоть раз сталкивался с начислением (доначислением) таможенных платежей: на своем горьком опыте или на опыте коллег по бизнесу. Основанием для этого могут служить различные случаи, но особый интерес для нас с точки зрения правоприменительной практики и юридической техники представляют ситуации, когда таможенный орган начисляет (доначисляет) таможенные платежи декларанту товара - судна за произведенный заграницей ремонт при открытой таможенной процедуре таможенного ввоза (допуска).

В большинстве случаев в качестве декларантов и, соответственно, лиц-плательщиков платежей выступают российские судоходные компании, которые берут иностранные суда в аренду (бербоут-чартер), осуществляют их коммерческую эксплуатацию и текущее техническое обслуживание. Находясь заграницей при открытой таможенной процедуре временного ввоза, вывезенное как транспортное средство международной перевозки (далее - ТСМП) иностранное судно подвергается различным типам ремонта (например, плановый, текущий, гарантийный, аварийный), инициированного собственником судна, а не арендатором. При возвращении судна обратно на территорию таможенного союза проведенный на нем ремонт попадает под пристальный взгляд таможенного органа, что в большинстве случаев влечет к инициации расследования, камеральной проверке, вынесению решения о начислении таможенных платежей и пеней, выставлению требования об их добровольном погашении.

Согласно действующей редакции статьи 222 ТК ЕАЭС с временно ввезенными морскими судами допускается совершение операций, необходимых для обеспечения их сохранности, включая ремонт (за исключением капитального ремонта и модернизации), техническое обслуживание и другие операции, необходимые для поддержания судна как товара в нормальном состоянии. При проведении вышеперечисленных операций таможенные платежи и пошлины уплате не подлежат.

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