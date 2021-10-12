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Практически в любом бизнесе присутствуют объекты интеллектуальной собственности. При этом, интеллектуальная собственность может являться одним из самых ценных активов компании. Оформление прав на эти объекты может быть одним из ключевых элементов обеспечения безопасности бизнеса, в том числе в рамках борьбы с недобросовестной конкуренцией.

Стоит отметить, что обеспечить действующую правовую охрану объекта интеллектуальной собственности – главная задача для обладателя интеллектуальной собственности. Благодаря этому, во-первых, подтверждается законность полномочий; во-вторых, владелец получает абсолютное право на использование объекта; а в-третьих, приобретает способность защитить свои интересы в случае недобросовестных действий третьих лиц.

После того как права оформлены и закреплены полагающимся образом, правообладателю стоит задуматься, каким образом использовать принадлежащий объект и соответственно получить доход. В зависимости от полноты правомочий допустимо выделить следующие способы монетизации интеллектуальной собственности:

получение прибыли в результате полного правообладания;

доход от передачи права пользования интеллектуальной собственностью;

прибыль от продажи интеллектуальной собственности.

I. Отчуждение исключительного права: нюансы

" Осуществляется в полном объеме (отчуждение отдельных правомочий невозможно):

- в договоре должно быть прямо указано, что исключительное право передается в полном объеме; в ином случае договор не будет считаться незаключенным, но к нему будут применяться правила о лицензионном договоре, исключение составляет договор, заключаемый в отношении права использования РИД, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ).

" Обязательное соблюдение письменной формы (несоблюдение влечет недействительность договора).

" Презумпция возмездности:

- предполагается возмездным, если из самого договора не следует иное (п. 3 ст. 423 ГК РФ), при отсутствии условия о размере вознаграждения или порядке его определения считается незаключенным. Правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, которые указывают на возможность применения цены, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары, работы или услуги, не применяются. Это связано с тем, что каждый объект интеллектуальной собственности обладает признаками уникальности, неповторимости, из чего следует, что цена по договору об отчуждении прав на этот объект должна определяться в каждом случае индивидуально;

- безвозмездное отчуждение возможно, если это прямо предусмотрено договором, однако, в случае, когда сторонами договора являются коммерческие организации, безвозмездное отчуждение не допускается, если иное не предусмотрено ГК РФ (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ), при несоблюдении этого требования договор признается недействительным как нарушающий требования закона (ст. 168 ГК РФ).

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