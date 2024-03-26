Приказом Банка России от 21.02.2024 № ОД-266 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк.
Отзыв лицензии — это первый шаг регулятора на пути прекращения деятельности кредитной организации, которая осуществляется в нарушение установленных законом правил.
Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с установленными нарушениями в деятельности банка. На текущий момент речь идет о нарушениях при проведении отдельных операций и нарушении требований законодательства об отмывании доходов, полученных преступным путем. Сведений о недостаточности имущества банка пока не опубликовано.
Одновременно с отзывом лицензии, в банк была назначена временная администрация, которая будет действовать до утверждения конкурсного управляющего в случае если будет установлена недостаточность активов банка для расчетов по обязательствам и возбуждено дело о банкротстве, либо до назначения ликвидатора, если временной администрацией не будут установлены признаки для обращения с заявлением о банкротстве КИВИ Банка.
Временная администрация не осуществляет расчеты с вкладчиками и другими кредиторами кредитной организации.
До дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ликвидации запрещается совершение сделок с имуществом кредитной организации и исполнение обязательств, возникших до дня отзыва лицензии, в том числе путем зачета встречных однородных требований.
В этой связи стоит отметить, что не стоит откликаться на предложения «решить вопрос» выплаты задолженности в приоритетном порядке, поскольку они, как правило исходят от мошенников и абсолютно не имеют законного основания, а, следовательно, и перспектив на реализацию.
КИВИ Банк
(АО)
является
участником
системы
обязательного
страхования,
следовательно,
его
вкладчики
имеют
право на
получение
страхового
возмещения,
которое
выплачивается
Агентством
по
страхованию
вкладов
(АСВ) в
размере
лимита
страхового
возмещения,
установленного
Федеральным
законом
для
соответствующего
вида
(категории)
вкладов. По
общему
правилу
это 1,4 млн
руб. или
10 млн руб. (в отношении отдельных видов банковских вкладов).
Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года и подаются во временную администрацию, как непосредственно, так и через банки-агенты.
Требования вкладчиков к банку, превышающие страховое возмещение, и требования иных кредиторов будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка.
Для получения удовлетворения своих требований кредиторы банка должны заявить эти требования для включения в реестр требований кредиторов банка.
Кредиторы вправе предъявить свои требования к кредитной организации в любой момент в период деятельности временной администрации.
Срок предъявления требований кредиторов для целей участия в первом собрании кредиторов составляет тридцать рабочих дней со дня опубликования сведений об отзыве лицензии и назначении временной администрации в газете Коммерсант.
При предъявлении к кредитной организации требований кредитор обязан указать:
- Сведения о кредиторе (ФИО, дату рождения, наименование, ИНН ОГРН, адрес для корреспонденции, банковские реквизиты);
- Существо заявленного требования и основания его возникновения;
- Размер требования.
К заявлению о включении требований кредитора в реестр обязательно прикладываются документы, подтверждающие обоснованность этих требований.
Срок рассмотрения требования кредитора временной администрацией - ЗО рабочих дней. Кредитор уведомляется о включении требования в реестр полностью или в части, либо о об отказе.
Кредитор вправе завить возражения по результатам рассмотрения его требования в течение десяти рабочих дней со дня получения о результатах рассмотрения этого требования.
Процедура с одной стороны не сложная, но требует тщательной подготовки документов и обоснования позиции кредитора. К тому же нередки случаи отказа во включении, что ведет к необходимости судебного спора об обоснованности требования и его размера.
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Originally Published 26 February 2024
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