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Приказом Банка России от 21.02.2024 № ОД-266 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк.

Отзыв лицензии — это первый шаг регулятора на пути прекращения деятельности кредитной организации, которая осуществляется в нарушение установленных законом правил.

Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с установленными нарушениями в деятельности банка. На текущий момент речь идет о нарушениях при проведении отдельных операций и нарушении требований законодательства об отмывании доходов, полученных преступным путем. Сведений о недостаточности имущества банка пока не опубликовано.

Одновременно с отзывом лицензии, в банк была назначена временная администрация, которая будет действовать до утверждения конкурсного управляющего в случае если будет установлена недостаточность активов банка для расчетов по обязательствам и возбуждено дело о банкротстве, либо до назначения ликвидатора, если временной администрацией не будут установлены признаки для обращения с заявлением о банкротстве КИВИ Банка.

Временная администрация не осуществляет расчеты с вкладчиками и другими кредиторами кредитной организации.

До дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ликвидации запрещается совершение сделок с имуществом кредитной организации и исполнение обязательств, возникших до дня отзыва лицензии, в том числе путем зачета встречных однородных требований.

В этой связи стоит отметить, что не стоит откликаться на предложения «решить вопрос» выплаты задолженности в приоритетном порядке, поскольку они, как правило исходят от мошенников и абсолютно не имеют законного основания, а, следовательно, и перспектив на реализацию.

КИВИ Банк (АО) является участником системы обязательного страхования, следовательно, его вкладчики имеют право на получение страхового возмещения, которое выплачивается Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в размере лимита страхового возмещения, установленного Федеральным законом для соответствующего вида (категории) вкладов. По общему правилу это 1,4 млн руб. или

10 млн руб. (в отношении отдельных видов банковских вкладов).

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года и подаются во временную администрацию, как непосредственно, так и через банки-агенты.

Требования вкладчиков к банку, превышающие страховое возмещение, и требования иных кредиторов будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка.

Для получения удовлетворения своих требований кредиторы банка должны заявить эти требования для включения в реестр требований кредиторов банка.

Кредиторы вправе предъявить свои требования к кредитной организации в любой момент в период деятельности временной администрации.

Срок предъявления требований кредиторов для целей участия в первом собрании кредиторов составляет тридцать рабочих дней со дня опубликования сведений об отзыве лицензии и назначении временной администрации в газете Коммерсант.

При предъявлении к кредитной организации требований кредитор обязан указать:

Сведения о кредиторе (ФИО, дату рождения, наименование, ИНН ОГРН, адрес для корреспонденции, банковские реквизиты);

Существо заявленного требования и основания его возникновения;

Размер требования.

К заявлению о включении требований кредитора в реестр обязательно прикладываются документы, подтверждающие обоснованность этих требований.

Срок рассмотрения требования кредитора временной администрацией - ЗО рабочих дней. Кредитор уведомляется о включении требования в реестр полностью или в части, либо о об отказе.

Кредитор вправе завить возражения по результатам рассмотрения его требования в течение десяти рабочих дней со дня получения о результатах рассмотрения этого требования.

Процедура с одной стороны не сложная, но требует тщательной подготовки документов и обоснования позиции кредитора. К тому же нередки случаи отказа во включении, что ведет к необходимости судебного спора об обоснованности требования и его размера.

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Originally Published 26 February 2024

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.