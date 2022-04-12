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Russian Federation: Мораторий На Возбуждение Дел О Банкротстве С 1 Апреля 2022 Года По 1 Октября 2022 Года

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В целях поддержания и развития экономики России было принято решение приостановить возбуждение дел о банкротстве, путем введения моратория.

Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 г. N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" установлен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" Правительство Российской Федерации постановило:

1. Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

2. Положения пункта 1 настоящего постановления не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23 1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликованияи действует в течение 6 месяцев.

Таким образом мораторий на возбуждение дел о банкротстве продлится с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2022 года, в случае если не будет продления срока Правительством РФ.

Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 1 апреля 2022 г. N 0001202204010040, в "Российской газете" от 5 апреля 2022 г. N 72

Дополнительно 1 апреля 2022 года поступило Информационное письмо ФНС. Согласно данному информационному письму, с 1 апреля на полгода вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Постановление подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Мораторий действует с даты официального опубликования постановления.

Мораторий не вводится в отношении застройщиков многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов.

Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, будут возвращены судом. То же коснется заявлений, поданных до начала действия моратория, но на момент его введения не принятых судом.

Текст информационного письма опубликован не был.

Дополнительно сообщаем, что согласно статье 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях Правительство РоссийскойФедерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Заявления кредиторов о признании должника банкротом в отношении лиц, на которых распространяетсядействие моратория, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, а также поданные до даты введения моратория, вопрос о принятии которых не был решен арбитражным судом к дате введения моратория, подлежат возвращению арбитражным судом.

Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. После опубликования заявления об отказе лица от применения в отношении его моратория действие моратория нераспространяется на такое лицо, в отношении его самого и его кредиторов ограничения прав и обязанностей, предусмотренные настоящей статьей, не применяются.

Срок действия моратория может быть продлен по решению Правительства Российской Федерации, если неотпали обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

В случае продления Правительством Российской Федерации действия моратория ранее сделанное заявлениеоб отказе лица от применения в отношении его моратория утрачивает силу. При этом любое лицо, на котороераспространяется действие моратория, вправе повторно заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном абзацем третьим настоящего пункта.

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