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24 ноября 2022 года Сенат Парламента РК одобрил в первом чтении проект изменений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании».

Изменения, в числе прочего, предусматривают возможность заключения двух новых видов контрактов на недропользование по углеводородному сырью («УВС»):

контракта на разведку и добычу УВС «по сложному проекту»;

контракта на добычу УВС «по сложному проекту».

Что такое «сложный проект»?

“Сложными” проектами будут являться:

морские проекты по разведке/добыче УВС в пределах казахстанского сектора Каспийского или Аральского моря.

проекты на суше по разведке/добыче газа с долей объема нефтенасыщенной части ≤ 25% от общего объема УВС.

проекты на суше по разведке/добыче УВС, соответствующие любому из следующих критериев: наличие «нетрадиционных» УВС (с августа 2022 года к ним относятся сланцевые нефть и газ, природный битум, метан угольных пластов и др.); глубина верхней точки месторождения ≥ 4500 метров; не менее 3,5% сероводорода в пластовом флюиде; аномально высокое пластовое давление; расположение под солевыми отложениями толщиной более 100 метров; обнаруженная залежь относится к неструктурным ловушкам.



Территории для разработки УВС в качестве сложных проектов («Сложные территории») будут предусмотрены в Программе управления государственным фондом недр.

Содержание и особенности контрактов по Сложным проектам

Контракты для “Сложных” проектов («”Сложные” контракты») будут типовыми и для проектов с иностранным участием могут иметь версию на английском языке.

Срок действия “Сложного” контракта может состоять из периодов разведки и добычи.

Период разведки будет составлять до 18 лет, включая:

первоначальный этап разведки - 9 лет;

этап оценки - 6 лет;

этап пробной эксплуатации - 3 года.

Период добычи будет составлять 25 лет (или 45 лет по крупным месторождениям).

Преимущества “Сложному” контракту будут включать:

1. «Расширенные» гарантии стабильности законодательства Если по общему правилу, гарантии стабильности законодательства не распространяются на изменения в сфере таможенного регулирования, то по сложным проектам данные гарантии будут распространяться на такие изменения. В частности, такие гарантии будут распространяться на освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, добытую по “Сложным” проектам.

2. Возможность разрешать споры по сложным проектам в арбитраже в РК или за рубежом Споры, возникшие по “Сложным” проектам, по выбору недропользователя будут разрешаться в судах Республики Казахстан или в арбитраже в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ на территории Республики Казахстан, в том числе Международного финансового центра «Астана», или за ее пределами.

3. Особые налоговые и таможенные условия “Сложный” контракт будет содержать ряд условий в части налогообложения и освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин. Такие условия предполагают определенные законодательством изменения в налоговый и таможенный режим (например, освобождение от обложения налогом на имущество, расширенные возможности в части амортизации и т.д.)

Процедура получения “Сложного” контракта

Для получения “Cложного” контракта и использования указанных выше преимуществ необходимо либо

(1) заключить новый контракт относительно участка на Сложной территории, либо

(2) преобразовать (путем подписания дополнения) имеющийся контракт в “Сложный” (при условии соответствия участка недр критериям “Сложного” проекта).

Для заключения новых контрактов по “Сложным” проектам будет проводиться аукцион по общей процедуре. При этом дополнительным условием для участия в аукционе будет минимальная численность казахстанского персонала.

После заключения нового контракта недропользователь должен подтвердить статус “Сложного” проекта (1) отчетом по оперативному подсчету геологических запасов, либо (2) отчетом по подсчету геологических запасов (подтвержденным государственной экспертизой недр). Если в результате статус проекта не подтверждается, то при переходе на период добычи положения контракта приводятся в соответствие с обычным контрактом на добычу УВС.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.