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Уважаемые Господа!

06.04.2022 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях РоссииDскоиD Федерации. Вот наиболее важные из них:

- ограничена двойная ответственность юридического лица и должностного лица. Если раньше за совершение одного правонарушения привлечь к ответственности можно было как организацию, так и ее директора, то с 06.04.2022 года КоАП РФ запрещает привлечение юридического лица к ответственности за правонарушение, если уже привлечено к ответственности должностное лицо. Необходимое условие: юридическое лицо при этом должно принять все меры для соблюдения правил и норм. Обращаем внимание, что норма не предусматривает обратноиD ситуации – не устанавливается запрет на привлечение должностного лица к ответственности, если к ответственности уже привлечено юридическое лицо (за редким исключением).

- уточнен порядок замены административного наказания на предупреждение для НКО и субъектов МСП. Если ранее наказание в виде штрафа «могло быть заменено» на предупреждение, то теперь оно «подлежит замене» - иными словами, исключена субъективность правоприменительных органов в этом вопросе.

- КоАП РФ дополнен новой статьей 4.1.2 – «Особенности назначения административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям и являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям»: размер административного штрафа для таких лиц устанавливается в том же размере, что и для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (то есть ИП).

- уточнен порядок привлечения к ответственности за совершение нескольких правонарушений, предусмотренных одной статьей: если они выявлены в ходе одного контрольного мероприятия, то назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

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