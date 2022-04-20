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Russian Federation: Официальное Разъяснение Банка России N 4-ОР От 16 Апреля 2022 Г. По Вопросам Применения Валютных Ограничений.

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16 апреля 2022 года Банк России, основываясь на представленном пунктом 13 Указа Президента РФ от 5 марта 2022 года N 95 правом давать официальные разъяснения по вопросам применения «антисанкционных» Указов, представил Официальное разъяснение N 4-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

Текст разъяснений размещен на официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/5867, и подлежит применению с момента размещения, в соответствии с пунктом 2 данного Официального разъяснения.

Разъяснения содержат в себе два важных для бизнеса уточнения, а именно:

Запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, введенный с 1 марта 2022 года имеет исключения. Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках, в том числе на случаи последующей конвертации рублей, поступивших на указанные счета, в иностранную валюту и ее зачисления на банковские счета (вклады) резидентов в иностранной валюте, открытые в иностранных банках, либо последующего перевода по поручению резидентов полученной в результате такой конвертации иностранной валюты на банковские счета (вклады) иных лиц в иностранной валюте, открытые в иностранных банках.

Таким образом Банк России предоставил законное основание для реализации переводов денежных средств на свои рублевые счета, открытые в иностранных банках, с возможностью дальнейшей конвертации в иностранную валюту и перевода на свои валютные счета, а также на валютные счета третьих лиц, открытые в иностранных банках.

В связи с чем существенно упрощена схема осуществления транзакций с иностранными контрагентами, а что более важно законодатель конкретизировал данную схему, разъяснив правильный порядок расчетов.

При расчете суммы размера иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже в соответствии с пунктом 2 Указа N 79, резиденты вправе уменьшить ее на сумму следующих расходов и иных платежей, связанных с исполнением внешнеторговых контрактов в иностранной валюте:



2.1. оплата транспортировки, страхования и экспедирования грузов;



2.2. уплата таможенных пошлин, а также таможенных сборов;



2.3. оплата услуг, связанных c приобретением за пределами территории Российской Федерации горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материальнотехнических запасов и иных товаров, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки, а также для ремонта таких транспортных средств;



2.4. оплата услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга.

Данный пункт разъяснения существенно упрощает исполнение внешнеторговых контрактов, уменьшая размер обязательной для продажи валюты на сумму, определенных данным официальным разъяснением расходов.

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