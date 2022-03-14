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Russian Federation: Вступил В Силу Указ Президента РФ От 1 Марта 2022 Г. № 81 «О Дополнительных Временных Мерах Экономического Характера По Обеспечению

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Вступил в силу Указ Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»

Со 2 марта 2022 года действуют дополнительные временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации.

Установлен особый порядок по проведению с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия следующих сделок:

1) сделки по предоставлению лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, кредитов и займов (в рублях), за исключением случаев, если предоставление кредитов и займов запрещено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.

Проведение этих сделок, а также сделок по договорам займа в валюте, сделок по зачислению резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, возможно на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок.

Разрешение комиссии потребуется и для приобретения ценных бумаг, недвижимого имущества у иностранных лиц, не являющихся лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, при условии, если ценные и бумаги или недвижимость, входящие в предмет сделки, были приобретены ими после 22 февраля 2022 года у лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия.

Вышеназванные в пункте 2 сделки могут также производиться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок.

Указ содержит запрет на вывоз наличной валюты в размере, превышающей 10 000 долларов США, рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза. Аналогичный запрет установлен и на переводы денежных средств в иностранной валюте.

Надеемся, что представленная информация будет полезна для вас и вашего бизнеса!

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