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21 марта 2022 Тверским раи/онным судом города Москвы было удовлетворено исковое заявление Первого заместителя Генерального прокурора РФ к холдинговои / компании Meta Platforms Inc.* о запрете деятельности по реализации продуктов-социальных сетеи / Facebook* и Instagram* на территории России/скои / Федерации по основаниям осуществления экстремистскои / деятельности. По результатам принятого судом решения компания не может вести коммерческую деятельность и открывать представительства в России.

Решение суда обращено к немедленному исполнению, однако ответчик не лишен права обжаловать судебныи / акт в течение одного месяца с момента его изготовления в окончательнои / форме.

Рассмотрим последствия принятия вышеуказанного решения для россии/ских пользователеи/ (физических и юридических лиц):

1. Использование соцсетей. В тексте решения указано, что данные меры судебнои / защиты не ограничивают деи/ствии / по использованию программных продуктов компании Мета* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещеннои / законом деятельности. Об отсутствии правовых рисков для пользователеи / ранее также высказывались сенатор Андреи / Клишас и депутат Александр Хинштеи/н.

Мнения же юридического сообщества на этот счет разделились: одни считают, что риски возникнут у всех пользователеи/, другие, что только у тех, кто выкладывал посты со спорным контентом. Поэтому в условиях отсутствия правоприменительнои / практики рекомендуем как минимум внимательнее относиться к размещаемои / информации (в случае принятия решения о дальнеи/шем использовании).

2. Покупка таргетированной рекламы, оплата других услуг. Со стороны регулятора данные деи/ствия могут быть квалифицированы как финансирование экстремистскои / деятельности (ст. 282.3 УК РФ), предусматривающеи / привлечение к уголовнои / ответственности с назначением наказания вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.

3. Торговля и владение акциями компании. На данныи / счет не сложилось единого мнения. В теории такие сделки могут подпадать под ст. 282.3 УК РФ, но эксперты оценивают такои / исход как маловероятныи / в виду того, что акции торгуются на бирже и приобретаются не у организации, а у тех треи/деров, которые эти акции продают. В заявлении Александра Хинштеи/на указывалось, что ни миноритарных, ни крупных акционеров не будут привлекать к ответственности, если они не принимают непосредственного участия в управлении компании и принятии ею решении/.

Профессиональные участники рынка ожидают рекомендации / ЦБ РФ относительно дальнеи/ших деи/ствии / в рамках доступа к бумаге, но все же склоняются к тому, что будет обозначен вектор на постепенное закрытие позиции / с последующим делистингом.

4. Упоминание и демонстрация логотипов. Для россии/ских СМИ обязательно требование о маркировке Meta*, Instagram* и Facebook* как организации, деятельность которых запрещена на территории России (согласно ст. 4 закона «О средствах массовои / информации»), а также запрет демонстрации их логотипов. При отсутствии маркировки медиа будут нести ответственность, но прежде организации должны быть внесены в перечень Минюста. Соблюдение данного требования рекомендуется и для обычных пользователеи/.

Существует риск, что логотипы вышеуказанных компании / могут приравнять к экстремистскои/ символике по ст. 20.3 КоАП РФ, поэтому стоит отказаться от публикации этих изображении / в публичном пространстве (убрать с саи/та, постеров, буклетов, визитных карточек). Аналогичные рекомендации применимы к ссылкам на запрещенные социальные сети (могут подпадать под распространение материалов по ст. 20.29 КоАП РФ, вовлечение либо участие в деятельности по ст. 282.2 УК РФ).

5. Судьба мессенджера WhatsApp. В тексте решения отдельно указано, что судебныи / акт не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp ввиду отсутствия функции / по публичному распространению информации.

*оцсети Facebook и Instagram - программные продукты компании Меtа Platforms Inc; деятельность Меtа по реализации Facebook и * Instagram на территории России признана экстремистскои / и запрещена.

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