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Структурирование сделок слияний-поглощений, как национальных, так и международных, требует тщательной подготовительной работы, включая проведение комплексной юридической проверки приобретаемых активов (англ. due diligence).

Выводы, полученные по результатам due diligence, позволяют выявить основные риски в связи с планируемой сделкой, эффективно провести переговоры в отношении цены и иных коммерческих условий сделки, включить в документацию по сделке механизмы, позволяющие устранить или минимизировать выявленные риски.

Команда из ведущих специалистов практики корпоративного права GRATA International из Азербайджана, Грузии и России подготовила краткие обзоры по особенностям проведения due diligence в рамках сделок слияний-поглощений в данных странах. В обзорах рассматриваются такие вопросы как:

объем (круг вопросов) юридической проверки для целей сделок слияний-поглощений;

источники и порядок доступа к информации для due diligence;

содержание отчета по результатам проверки.

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