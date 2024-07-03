GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный правовой бизнес-гайд, где собраны главные правовые инсайты и полезные стратегии по ведению бизнеса в странах присутствия GRATA International.

В рамках GILS ведущие юристы-практики тщательно подготовили обзор ключевых кейсов в различных правовых направлениях.

Третье издание GILS посвящено разрешению споров в 10 странах: Азербайджан, Беларусь, Китай, Казахстан, Молдова, Монголия, Россия, Турция, Узбекистан, Украина.

В этом издании GILS вы найдете подборку интересных дел из различных юрисдикций, тщательно отобранных для освещения важных аспектов правового поля.

Команда GRATA International успешно представляет интересы клиентов на всех стадиях разрешения споров различных специализаций, включая корпоративные споры, коммерческие споры, споры с налоговыми органами и др. Наши юристы обладают значительным опытом в решении этих вопросов в странах присутствия GRATA International.

Читайте GILS: Разрешение споров →

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