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3 July 2024

GRATA International Legal Series (GILS): Разрешение Споров

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный правовой бизнес-гайд, где собраны главные правовые инсайты и
Worldwide Litigation, Mediation & Arbitration
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GRATA International Legal Series (GILS) - это уникальный правовой бизнес-гайд, где собраны главные правовые инсайты и полезные стратегии по ведению бизнеса в странах присутствия GRATA International.

В рамках GILS ведущие юристы-практики тщательно подготовили обзор ключевых кейсов в различных правовых направлениях.

Третье издание GILS посвящено разрешению споров в 10 странах: Азербайджан, Беларусь, Китай, Казахстан, Молдова, Монголия, Россия, Турция, Узбекистан, Украина.

В этом издании GILS вы найдете подборку интересных дел из различных юрисдикций, тщательно отобранных для освещения важных аспектов правового поля.

Команда GRATA International успешно представляет интересы клиентов на всех стадиях разрешения споров различных специализаций, включая корпоративные споры, коммерческие споры, споры с налоговыми органами и др. Наши юристы обладают значительным опытом в решении этих вопросов в странах присутствия GRATA International.

Читайте GILS: Разрешение споров →

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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