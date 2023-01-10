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В определенных случаях российским бенефициаром становится затруднительно или вовсе невозможно осуществлять прежнюю деятельность в иностранных юрисдикциях и на повестке возникает вопрос о ликвидации компании, что влечет за собой определенные правовые последствия: разрыв устоявшихся отношений с деловыми партнерами, прекращение взятых на себя обязательств, увольнение сотрудников.

Для того чтобы избежать вышеуказанных последствий, отнимающих материальные и временные ресурсы, с целью перевода бизнеса и активов из иностранной юрисдикции в российскую следует рассмотреть возможность использования относительно нового для российского правопорядка инструмента редомициляции

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