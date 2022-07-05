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Согласно положениям международных договоров возможность исполнения на территории Российской Федерации вынесенного компетентным органом иностранного государства судебного и иного акта обусловлена прохождением установленной законодательством Российской Федерации процедуры признания (экзекватуры) ‒ проверки российским судом решения компетентного суда иностранного государства на предмет соблюдения при его вынесении требований международного договора и возможности его исполнения на территории Российской Федерации.

Признание и приведение в исполнение решений компетентных судов государств ‒ участников СНГ (включая Российскую Федерацию и Республику Беларусь), вынесенных по спорам, возникшим из договорных или иных гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами, осуществляется на основании Соглашения стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» (далее – Киевское соглашение) и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной государствами ‒ членами СНГ в Минске 22.01.1993.

Российской Федерацией и Республикой Беларусь 17.01.2001 во исполнение Киевского соглашения было заключено Соглашение о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь(далее ‒ Соглашение от 17.01.2001), на основании чего решения хозяйственных (экономических) судов Республики Беларусь по арбитражным спорам подпадают под упрощенную процедуру исполнения на территории Российской Федерации (и наоборот), то есть без необходимости соблюдения процедуры экзекватуры.

В силу ст. 1 Соглашения от 17.01.2001 судебные акты компетентных судов Республики Беларусь и Российской Федерации исполняются в таком же порядке, что и судебные акты судов своего государства, на основании исполнительных документов судов, принявших решения (посредством предъявления исполнительного листа непосредственно в банк/иную кредитную организацию или судебному приставу-исполнителю, минуя стадию обращения в суд).

Однако в связи с наличием упрощенного порядка исполнения в судебной практике возникают случаи ограничения прав заявителей на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании и приведении в исполнение в общем порядке (в порядке главы 31 Арбитражного процессуального кодекса РФ, далее ‒ АПК РФ).

Пример из практики:

В Арбитражный суд Московской области через Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве обратилась инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району с ходатайством о признании и приведении в исполнение решения экономического суда Гомельской области от 06.10.2016 по делу № 106-12/2016 о взыскании с М. государственной пошлины в бюджет Республики Беларусь.

Определением Арбитражного суда Московской области от 26.04.2021 по делу № А41-20305/21 производство по делу было прекращено на основании того, что судебный акт экономического суда Гомельской области о взыскании с М. в силу Соглашения от 17.01.2001 должен исполняться на территории Российской Федерации без процедуры признания.

Не согласившись с указанным определением, М. обратился с апелляционной жалобой, в которой просил определение отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По результатам обжалования суд апелляционной инстанции признал вывод суда первой инстанции неверным ввиду следующего. Действительно, в силу ст. 1 Соглашения от 17.01.2001 судебные акты, вынесенные судами договаривающихся государств, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются в таком же порядке, что и судебные акты судов своего государства, на основании исполнительных документов судов, принявших решения.

Однако отказавшись от направления исполнительного документа судебному приставу-исполнителю и обратившись в арбитражный суд, заявитель не реализовал свое право на упрощенный порядок исполнения решения белорусского суда. Вместе с тем, как указал суд апелляционной инстанции, это не лишило его возможности защиты своих имущественных прав в судебном порядке.

В соответствии с преамбулой Соглашения от 17.01.2001 оно основывается на Киевском соглашении. Кроме того, Соглашение от 17.01.2001 не предусматривает, что иные заключенные между сторонами международные договоры утратили силу. В связи с этим наряду с нормами Соглашения от 17.01.2001 применению подлежат также положения Киевского соглашения.

Соглашение от 17.01.2001, как и АПК РФ, не устанавливает обязательного досудебного порядка исполнения иностранного судебного решения.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району Гомельской области была вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании и приведении в исполнение на территории Российской Федерации решения хозяйственного суда Республики Беларусь.

По итогам апелляционного рассмотрения определение суда первой инстанции было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В результате нового рассмотрения в признании и приведении в исполнение было отказано уже по причине ненадлежащего уведомления должника в ходе разрешения спора белорусским судом.

Следует отметить, что упрощенный порядок исполнения не распространяется на случаи исполнения на территории Российской Федерации определений экономических судов Республики Беларусь о принятии обеспечительных мер. Речь идет лишь об окончательных судебных актах.

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