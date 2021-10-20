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Создание и развитие общего экономического пространства между государствами бывшего Советского Союза привело к увеличению трансграничных споров. Текущий опыт показывает, что признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и арбитражей являются одной из основных проблем, с которыми сталкиваются бизнес и профессиональные сообщества, участвующие в трансграничных спорах. В определенной степени этот вопрос является краеугольным камнем для достижения справедливого разрешения споров, поскольку все предыдущие процессы могут потерять любую цель без признания и принудительного исполнения. Эта статья посвящена процедуре признания и исполнения решений российских судов и арбитражей в странах бывшего Советского Союза, за исключением стран Балтии (т.е. Латвии, Литвы и Эстонии).

ПРАВОВЫЕ РАМКИ

1.1 Как правило, в международной практике известны две модели признания и исполнения судебных решений: договорная модель и модель, основанная на принципе взаимности. Контрактная модель требует заключения международного договора (двустороннего или многостороннего) между государством вынесения судебного решения и государством исполнения, чтобы признать полномочия иностранного суда разрешать спор с юридическими последствиями в договаривающихся государствах. Принцип взаимности гласит, что, несмотря на отсутствие договора между государством вынесения судебного решения и государством исполнения, судебные решения могут быть признаны и исполнены, если есть доказательства юридической взаимности между государствами. В России могут применяться обе модели.

1.2 На сегодняшний день Российская Федерация является участником сложного комплекса многосторонних международных договоров с государствами бывшего Советского Союза о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений. Это включает:

1.2.1 Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года («Нью-Йоркская конвенция»);

1.2.2 Киевский договор о порядке разрешения споров, связанных с хозяйственной деятельностью от 20 марта 1992 г. («Киевский договор»); а также

1.2.3 Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. («Минская конвенция»).

1.3 На практике сложная структура договорных отношений может привести к путанице и непониманию того, как эти договоры связаны друг с другом и какой договор применяется в конкретной ситуации. Начиная с относительно простого, Нью-Йоркская конвенция применяется к признанию и приведению в исполнение арбитражных решений, в то время как Киевский договор и Минская конвенция предусматривают признание и приведение в исполнение судебных решений. Взаимосвязь Киевского договора и Минской конвенции рассмотрел Хозяйственный суд Содружества Независимых Государств. Согласно Постановлению суда № 01–1 / 2-06 от 21 февраля 2007 года Киевский договор и Минская конвенция имеют разные предметы регулирования и применяются независимо. Киевский договор регулирует признание и исполнение судебных решений по экономическим спорам, а Минская конвенция применяется к гражданским, семейным и уголовным делам.

1.4 Помимо многосторонних международных договоров, Российская Федерация заключила ряд двусторонних договоров, аналогичным образом регулирующих, в частности, вопросы правовой помощи, а также признания и исполнения судебных решений. В настоящее время Российская Федерация является участником договоров о правовой помощи, предусматривающих признание и исполнение судебных решений, с Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Кыргызстаном и Молдовой. Однако как они взаимосвязаны с многосторонними договорами? Согласно общему принципу международного публичного права двусторонние договоры по одним и тем же вопросам будут иметь преимущественную силу, поскольку они отражают специфику отношений между договаривающимися государствами в большей степени, чем многосторонние договоры. Однако в случае признания и приведения в исполнение все не так просто. Чтобы разрешить конфликт между многосторонними и двусторонними договорами, имеет значение тип отношений, регулируемых двусторонним договором. Например, Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 декабря 1992 г. между Азербайджаном и Российской Федерацией применяется к отношениям, возникающим из гражданских, семейных и уголовных дел, а Договор о порядке взаимного принудительного исполнения Судебные акты арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь от 17 января 2001 года между Беларусью и Российской Федерацией применяются в сфере экономических споров. Таким образом, договор с Азербайджаном будет иметь приоритет перед Минской конвенцией, а договор с Беларусью - над Киевским договором. Соответственно, договор с Азербайджаном не влияет на вопросы, регулируемые Киевским договором, а договор с Беларусью не влияет на вопросы, регулируемые Минской конвенцией.

1.5 Несмотря на существующие договорные отношения между Российской Федерацией и государствами бывшего Советского Союза, принцип взаимности по-прежнему остается актуальным. Например, принцип применяется к признанию и приведению в исполнение судебных решений о банкротстве физических и юридических лиц, поскольку нет договора, регулирующего эту конкретную область. Российские суды признают взаимность между Российской Федерацией и Беларусью в делах о банкротстве, в то время как взаимность между Азербайджаном и Российской Федерацией еще не считается установленной. Взаимность юрисдикций в российских судах не предполагается и должна доказываться в каждом конкретном случае.

2. ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Киевский договор и Нью-Йоркская конвенция предполагают, что заявление о признании и приведении в исполнение должно подаваться в том штате, где испрашивается признание и приведение в исполнение. Напротив, Минская конвенция дополнительно предусматривает возможность подачи жалобы через суд первой инстанции, который вынес решение. Во всех случаях компетентный суд для рассмотрения заявления определяется в соответствии с законодательством государства, в котором испрашивается признание и приведение в исполнение. Список документов, которые необходимо приложить к заявлению, приведен в таблице ниже.

Нью-Йоркская конвенция Киевский договор Минская конвенция Должным образом заверенное оригинальное решение или его должным образом заверенная копия Должным образом заверенная копия судебного решения Оригинал судебного решения или его должным образом заверенная копия Должным образом подписанное арбитражное соглашение (соглашение с арбитражной оговоркой) или его должным образом заверенная копия Официальный документ, подтверждающий вступление приговора в силу, если это не явствует из приговора. Официальный документ, подтверждающий, что судебное решение вступило в силу или подлежит исполнению до того, как оно вступит в силу, если это не очевидно из судебного решения. Должным образом заверенный перевод арбитражного решения и соглашения на язык государства, в котором испрашивается признание и приведение в исполнение. Доказательства уведомления другой стороны о процессе Доказательство уведомления другой стороны, которая не участвовала в процессе, и надлежащее представление другой стороны в процессе в случае процессуальной недееспособности другой стороны Правоприменительный документ Документ, подтверждающий частичное исполнение судебного решения на момент его вынесения. Документ, подтверждающий согласие сторон о подсудности суда. Заверенный перевод заявления и прилагаемых к нему документов на язык государства исполнения или на русский язык.

В отличие от Нью-Йоркской и Минской конвенций, по Киевскому договору все документы предоставляются на языке государства, в котором вынесено решение, или на русском языке.

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

3.1 Нью-Йоркская конвенция содержит самый широкий перечень оснований для отказа в признании и приведении в исполнение. Выделяют 3 основные группы таких оснований:

3.1.1 нарушение прав стороны во время арбитражного разбирательства (например, недееспособность стороны, непредставление надлежащего уведомления о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве, в противном случае сторона не могла представить дело);

3.1.2 отсутствие у арбитражного суда полномочий рассматривать спор (например, недействительность арбитражного соглашения в соответствии с его применимым законодательством или законодательством страны, в которой было вынесено решение, при отсутствии применимого права, несоблюдение положений арбитражное соглашение в отношении состава арбитража или арбитражной процедуры, или законодательства страны, в которой проводилось арбитражное разбирательство, если в арбитражном соглашении нет таких положений, или невозможность урегулирования спора в арбитражном суде в соответствии с законом страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение); а также

3.1.3 недостатки самого арбитражного решения (например, решение касается спора, не предусмотренного или не подпадающего под условия арбитражного соглашения, оно содержит решения по вопросам, выходящим за рамки арбитражного соглашения, оно еще не стало обязательным, был отменен или приостановлен в стране, в которой или в соответствии с законодательством которой было вынесено решение, нарушение государственной политики).

3.2 В отличие от Нью-Йоркской конвенции, Киевский договор и Минская конвенция включают относительно более короткие списки оснований для отказа в признании и приведении в исполнение. Согласно Киевскому договору, суд отказывает в признании и исполнении судебного решения, если:

3.2.1 уже имеется вступившее в силу решение, вынесенное судом в государстве, где испрашивается исполнение в отношении спора между теми же сторонами, по тому же вопросу и на тех же основаниях;

3.2.2 уже имеется признанное решение уполномоченного суда другого государства в отношении спора между теми же сторонами, по тому же вопросу и на тех же основаниях;

3.2.3 спор рассматривается судом, не уполномоченным на это согласно Киевскому договору;

3.2.4 другая сторона не уведомляется о процессе; а также

3.2.5 истек трехлетний срок исковой давности.

3.3 Минская конвенция допускает отказ в исполнении, если:

3.3.1 в соответствии с законодательством государства, в котором вынесено судебное решение, судебное решение еще не вступило в силу или не подлежит исполнению, если только судебное решение не подлежит исполнению до того, как оно вступит в силу;

3.3.2 ответчик не был уведомлен надлежащим образом и не участвовал в процессе;

3.3.3 уже имеется вступившее в силу решение суда в государстве, где испрашивается признание и приведение в исполнение, или начатая процедура в том же государстве, или признанное решение суда другого государства, в каждом случае в отношении спор между одними и теми же сторонами по тому же вопросу и на тех же основаниях;

3.3.4 в соответствии с положениями Минской конвенции или законодательством государства, в котором испрашивается признание и приведение в исполнение, только суды этого государства имеют право рассматривать спор;

3.3.5 отсутствует документ, подтверждающий согласие сторон передать споры в соответствующий суд; а также

3.3.6 истек срок исковой давности для принудительного исполнения в государстве, где испрашивается принудительное исполнение.

3.4 На практике, однако, списки оснований для отказа по Киевскому договору и Минской конвенции не являются исчерпывающими. В процессуальных кодексах постсоветских государств содержатся положения, разрешающие отказ в признании и приведении в исполнение судебного решения, если суд в этом государстве считает, что исполнение решения иностранного суда может нарушать его публичный порядок (например, статья 465.1.5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Азербайджан, статьи 255 и 256 Хозяйственного процессуального кодекса Узбекистана, статья 244 (1) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и др.). Нарушение публичного порядка является одним из наиболее частых оснований для отказа в признании и приведении в исполнение, наряду с нарушением требований об уведомлении сторон. Концепция государственной политики широко интерпретируется судами в государствах, что приводит к некоторой непредсказуемости признания и исполнения судебных и арбитражных решений.

4. Подводя итог, можно сказать, что существует обширный набор правил в отношении признания и исполнения решений российских судов и арбитражей в государствах бывшего Советского Союза. Однако процедуры не гарантируют эффективное выполнение обязательств и защиту нарушенных прав во всех случаях. По-прежнему существуют проблемы и неопределенности, с которыми может столкнуться заявитель

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