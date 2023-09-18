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C 1 сентября 2023 года ужесточились санкции за несоблюдение законодательства в сфере рекламной деятельности. За размещение интернет-рекламы без маркировки возможен штраф в размере 700 000 рублей. Именно поэтому всем рекламодателям особенно важно понимать, как работать с рекламными материалами по новым правилам.

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Вся интернет-реклама должна маркироваться, а информация о ней передается в Роскомнадзор через оператора рекламных данных (ОРД). Специальные санкции за неисполнение этих норм до настоящего момента не применялись. Рекламодатели обязаны предоставлять информацию о размещении рекламы в Роскомнадзор через оператора рекламных данных. От этой обязанности освобождены операторы социальной рекламы. Информацию нужно предоставить в течение 30 дней после окончания календарного месяца, в котором реклама была распространена. Учет информации осуществляется в Едином реестре интернет-рекламы.

Одним из ключевых требований к рекламной информации является обязательное размещение пометки «реклама», а также указание на рекламодателя или сайт с информацией о рекламодателе (ч. 16 ст. 18.1 ФЗ «О рекламе»). В сети Интернет можно распространять только ту рекламу, которой присвоен идентификатор (ч. 17 ст. 18.1 ФЗ «О рекламе»). Если организация размещает собственные рекламные материалы на своем Интернет-ресурсе, то их так же нужно маркировать. Если пресс-релизы имеют рекламный характер, то информация о них учитывается в общем порядке независимо от того, распространяются такие материалы возмездно или безвозмездно (Письмо Роскомнадзора от 14.11.2022 № 03-100982).

По мнению ФАС России, маркировать рекламу в Telegram не нужно, если он используется в качестве мессенджера для обмена сообщениями между конкретными пользователями. Но маркировка обязательна, если ресурс используется для донесения информации до широкого круга пользователей через предлагаемые сервисные возможности (через Telegram-каналы). Такая реклама подпадает под действие ст. 18.1 ФЗ «О рекламе» (Информация с официального сайта ФАС России).

Как указано выше, с 1 сентября 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 24.06.2023 № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», согласно которому распространение рекламы в сети Интернет без присвоенного ОРД идентификатора или нарушение требований к его размещению влечет административный штраф: для физических лиц – до 100 000 рублей; для должностных лиц – до 200 000 рублей; для юридических лиц – до 500 000 рублей. В случае, если юридическое лицо не передаст в Роскомнадзор данные о рекламе, штраф составит: до 200 000 на должностное лицо; до 700 000 на юридическое лицо. Таким образом, если Вы публикуете в сети Интернет рекламные материалы, а также используете для информирования широкого круга лиц различные мессенджеры, рекомендуем соотнести свои действия с требованиями ФЗ «О рекламе» во избежание штрафов со стороны контролирующих органов.

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