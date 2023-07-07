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Russian Federation: Штрафы За Нарушение Требований К Маркировке Рекламы Распространяемой В Интернете

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Федеральным законом от 24.06.2023 № 274-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), в частности, ст. 14.3 КоАП РФ об ответственности за нарушения законодательства о рекламе.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К МАРКИРОВКЕ РЕКЛАМЫ РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Начиная с 1 сентября 2023 года, за распространение рекламы в сети "Интернет" без присвоенного оператором рекламных данных соответствующей рекламе идентификатора рекламы либо нарушение требований к его размещению при распространении рекламы в сети "Интернет" может наложен административный штраф:

на граждан - в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей;

на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Неисполнение рекламодателем, рекламораспространителем, оператором рекламной системы обязанности по предоставлению информации или обязанности по обеспечению предоставления информации о распространенной в сети "Интернет" рекламе в Роскомнадзор, либо нарушение установленных сроков исполнения таких обязанностей, либо предоставление в указанный орган при исполнении таких обязанностей неполной, недостоверной, неактуальной информации повлечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;

на должностных лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Соответствующие требования по маркировке Интернет-рекламы и предоставлению информации о такой рекламе в Роскомнадзор вступили в силу с 1 сентября 2022 года.

Комиссия при Роскомнадзоре определила перечень операторов рекламных данных (ОРД) - владельцев программ для ЭВМ, предназначенных для установления факта распространения рекламы в сети "Интернет", уполномоченных осуществлять учет такой рекламы и предоставлять информацию в Роскомнадзор; перечень опубликован на официальном сайте Роскомнадзора. 1

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К МАРКИРОВКЕ РЕКЛАМЫ РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Реклама в Интернете может распространяться при условии присвоения ОРД соответствующей рекламе идентификатора рекламы - уникального цифрового обозначения (токена), предназначенного для обеспечения прослеживаемости распространенной в сети "Интернет" рекламы и учета информации о такой рекламе.2

Кроме того, реклама, распространяемая в Интернете, должна содержать пометку "реклама" и указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в сети "Интернет", содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы. Исключение из данного требования - реклама, размещенная в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в сети "Интернет". 3

Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, разместившие в сети "Интернет" рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории России, и соответствующие критериям, определенным Правительством Российской Федерации, обязаны предоставлять информацию или обеспечивать предоставление информации о такой рекламе в Роскомнадзор через ОРД.4

Требование о предоставлении в Роскомнадзор информации об Интернет рекламе не распространяется на:

рекламодателей, обладающих исключительным правом на объекты рекламирования и (или) являющихся изготовителями или продавцами товаров 5 ;

; операторов социальной рекламы6.

ОРД предоставляет в Роскомнадзор информацию о распространенной в Интернете рекламе, предоставленную рекламодателями, рекламораспространителями, операторами рекламных систем, разместившими такую рекламу7, в течение месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была распространена в сети "Интернет" такая реклама.8

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К МАРКИРОВКЕ РЕКЛАМЫ РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Взаимодействие Роскомнадзора с ОРД, рекламодателями, рекламораспространителями, операторами рекламных систем осуществляется с использованием информационной системы радиочастотной службы, исключительно в электронном формате с использованием автоматически формируемых в личном кабинете форм документов.

Ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность предоставления информации в Роскомнадзор несут как ОРД, так и рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем.9

Роскомнадзор осуществляет учет, хранение и обработку сведений о рекламодателе, рекламораспространителе, операторе рекламной системы, являющихся российскими и (или) иностранными юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, распространяющих или организующих распространение в сети.

"Интернет" рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, в составе предусмотренном распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2022 года № 1362-р.

Роскомнадзор также осуществляет сверку информации о распространенной в сети "Интернет" рекламе, направленной ОРД, с информацией о такой рекламе, фактически размещенной в Интернете и при необходимости осуществляет взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам отнесения к рекламе информации, распространенной в сети "Интернет". 10

Footnotes

1. https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74556.htm

2. ч. 17 ст. 18.1 Федерального закона «О рекламе»

3. ч. 16 ст. 18.1 Федерального закона «О рекламе»

4. ч. 3 и ч. 5 ст. 18.1 Федерального закона «О рекламе»

5. Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 № 948

6. ч. 4 ст. 18.1 Федерального закона «О рекламе»

7. ч. 8 ст. 18.1 Федерального закона «О рекламе»

8. П. 10 Правил взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами рекламных данных и лицами, указанными в части 3 статьи 18.1 Федерального закона "О рекламе" утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 г. N 974

9. ч. 11 ст. 18.1 Федерального закона «О рекламе»

10. ч. 10 и ч. 12 ст. 18.1 Федерального закона «О рекламе»

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