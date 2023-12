ARTICLE

Short News November 30, 2023

Switzerland and Italy: Home Office up to 40% for Cross-Border Workers Without Tax Consequences

The State Secretariat for International Financial Matters (SIF) announces that Switzerland and Italy have reached a temporary agreement. According to the declaration signed on November 10, 2023, cross-border workers can work remotely for up to 40% of their working hours from February 1, 2023, to December 31, 2023. This arrangement does not alter international tax rights or the status of cross-border workers.

This regulation applies exclusively to individuals covered by the agreement of October 3, 1974, between Switzerland and Italy regarding the taxation of cross-border workers and financial compensation for Italian border municipalities. However, from July 1, 2023, to December 31, 2023, the agreement applies only to cross-border workers who were already engaged in home office work on March 31, 2022.

Switzerland: Increase in Minimum Interest Rate for Pension Fund

Based on the recommendation of the Federal Commission for Occupational Pension Provision, the Federal Council has decided to raise the minimum interest rate in the mandatory occupational pension scheme (BVG - Pension Fund) by 0.25 percentage points to 1.25 percent starting in 2024 (BSV 2023b). The minimum rate determines the extent to which the retirement savings of those insured in the BVG mandatory scheme must be minimally invested.

Switzerland: Unchanged Third-Country Quotas for 2024 Approved

On November 29, 2023, the Swiss Federal Council decided to maintain the quotas for qualified professionals from third countries and service providers from the EU/EFTA unchanged for the year 2024. The special quota for workers from the United Kingdom will also continue, to integrate it into the regular quota in the medium term.

The immigration of workers from third countries is limited and is based on the needs of businesses in the overall economic interest of Switzerland. Therefore, the maximum numbers for 2024 remain the same as in 2023. This decision supports the stabilization and strengthening of the economy in the face of a shortage of skilled workers.

In 2023, the quotas were not fully utilized. The partial revision of the regulation will come into effect on January 1, 2024.

Kurznachrichten 30. November 2023

Schweiz und Italien: Homeoffice bis zu 40% für Grenzgänger ohne steuerliche Konsequenzen

Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF teilt mit, dass die Schweiz und Italien eine vorübergehende Vereinbarung getroffen haben. Gemäss der am 10. November 2023 unterzeichneten Erklärung können Grenzgängerinnen und Grenzgänger zwischen dem 1. Februar 2023 und dem 31. Dezember 2023 bis zu 40 % ihrer Arbeitszeit im Homeoffice arbeiten. Dabei ändern sich weder die internationalen Steuerrechte noch der Status der Grenzgängerinnen und Grenzgänger.

Diese Regelung betrifft ausschliesslich Personen, die unter das Abkommen vom 3. Oktober 1974 zwischen der Schweiz und Italien über die Besteuerung von Grenzgängern und den finanziellen Ausgleich für italienische Grenzgemeinden fallen. Vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 gilt die Vereinbarung jedoch nur für Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die bereits am 31. März 2022 im Homeoffice gearbeitet haben.

Schweiz: Anhebung des Mindestzinssatzes bei der Pensionskasse

Aufgrund der Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für berufliche Vorsorge hat der Bundesrat beschlossen, den Mindestzinssatz in der obligatorischen beruflichen Vorsorge (BVG - Pensionskasse) ab Anfang 2024 um 0.25 Prozentpunkte auf 1.25 Prozent zu erhöhen (BSV 2023b). Der Mindestsatz legt fest, in welchem Umfang das Vorsorgeguthaben der Versicherten im BVG-Obligatorium mindestens verzinst werden muss.

Schweiz: Unveränderte Drittstaatskontingente 2024 beschlossen

Der Schweizer Bundesrat hat am 29. November 2023 beschlossen, die Kontingente für qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten und Dienstleistungserbringer aus der EU/EFTA für das Jahr 2024 unverändert zu lassen. Auch das Sonderkontingent für Erwerbstätige aus dem Vereinigten Königreich wird fortgesetzt, mit der Absicht, es mittelfristig in das reguläre Kontingent zu integrieren.

Die Zuwanderung von Arbeitskräften aus Drittstaaten ist begrenzt und erfolgt nach dem Bedarf der Unternehmen im gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz. Die Höchstzahlen für 2024 entsprechen daher denen von 2023. Diese Entscheidung unterstützt die Stabilisierung und Stärkung der Wirtschaft angesichts des Fachkräftemangels.

Im Jahr 2023 wurden die Kontingente nicht vollständig ausgeschöpft. Die Teilrevision der Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

