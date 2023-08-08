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一个。 隆安省能源项目

总理（"总理"）最近发布了一项决定，批准了隆安省将于2023-2030年期间制定的总体规划（展望2050年）。 总理（通过第686号决定）批准了隆安省的能源项目清单：（一） 两个燃气轮机发电厂 （3 000兆瓦）;（ii） 16座太阳能发电厂（ 1，814兆瓦）;（iii）多个风力发电项目和周城县制氢厂（ 200-500兆瓦）;以及（iii）一座生物质发电厂（ 75兆瓦）。

总理还批准了隆安省内的输电线路项目工程。 于总理第686号决定所附的附录中可查看每个能源项目的位置、名称和容量。目前，开发商可以激活或申请执照和许可证来开发此能源项目。在总理第686号决定发布之际，隆安省人民委员会（"PC"）邀请私营部门人士投资其基础设施和能源项目。隆安省于2023年7月25日主办了一次会议，宣布其总体规划（包括能源部门）。在该活动中颁发并签署及颁发了许多许可证和备忘录。

B. 平定省和富安省再生能源项目

平定省和富安省的人民委员会最近发出信函，寻求MOIT批准于2023年至2030年期间开发的能源项目。

平定省人民委员会（PC）（通过信函4073号）已要求MOIT在PDP8中包括15个新的风电项目：（i）八个陆地风电项目（860兆瓦）和（ii）七个海上风电项目（ 11，000兆瓦）。

2016年6月23日，富安省人民委员会（PC）（通过其信函2952号）要求MOIT在PDP8（6，900兆瓦）中包括52个新可再生能源项目：（ i）22个陆地风电项目（2，655兆瓦）;（ii）八个海上风电项目（ 2，000兆瓦）;（三） 11个太阳能发电项目（ 1，600兆瓦）;（iv）三个生物质发电项目（ 110兆瓦）;（v）两个废物转化为能源项目（ 25兆瓦）;以及（vi）六个水电项目（ 509兆瓦）。

此外，平定省人民委员会（PC）和富安省人民委员会（PC）还提议在平定省和富安省开发输电线路和变电站。

根据批准的国家总体规划（PDP8），整个行业的风电项目总容量（2023年至2030年）将为6，000兆瓦。 根据平定省人民委员会（PC）和富安省人民委员会（PC）为风力发电项目提出的总容量，超过了批准的容量。在获得工贸部的认可之前，工贸部需要考虑其他省份的建议和总体规划。

C. 形成公正能源转型伙伴关系（JETP） 1 工作组

在2021年举行的COP262上，越南承诺到2050年实现净零排放。 为了实现此承诺，越南需要其他国家和《巴黎协定》成员国的资金和技术支持 3。在 2022 年举行的欧盟-东盟峰会上， 发达国家（包括欧盟和英国）和越南已决定并将其承诺记录在JETP 协议中名为"政治宣言"，发达国家将资助越南（约 155 亿美元），以支持越南脱碳和迈向清洁能源过渡的道路，同时解决社会后果和环境影响。JETP协议表明这是一项不具约束力的协议。这表明，在联合技术方案机制下的财政和技术支助是有条件和附随性。

2023 年 7 月 14 日，总理发布了第 845 号决定，成立了 JETP 工作组，以履行 越南 在 COP 26 和 JETP 上的承诺。 以下是JETP工作组根据总理第845号决定执行的任务：

创建执行 JETP的流程;

收集信息和数据、报告并为JETP提供建议（包括定期绩效评估，目标调整和JETP中规定的越南承诺）;

跟进和监测国际合作伙伴和格拉斯哥净零金融联盟（GFANZ）的技术和财政支持;

跟进和处理与希望参与和开发JETP项目的个人和实体有关的程序事项，并监测此选定项目的实施情况;

与当局、国际合作伙伴以及GFANZ之间举办研讨会、会议和讨论;

进行公共宣传JETP的运行和宣言;和

向总理提交定期报告。

JETP工作组的成立只是一个初步步骤。实际实施将取决于其他因素，特别是越南是否有符合JETP要求和条件的良好项目。

Footnotes

1. JETP是"公正能源转型伙伴关系 "的缩写。

2. COP代表缔约方会议（ "COP"），签署《联合国气候变化框架公约》（ UNFCCC）的国家出席峰会，该公约被称为 "巴黎协定"。

3. 《巴黎协定》是一项关于气候变化的国际条约，于 2015年在巴黎由196个国家和地区通过。

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