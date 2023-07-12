ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

EVN的新电价

2023年5月4日，工业和贸易部（“ MOIT”）发布了第1062号决定，批准了EVN的新电价。截至 2023 年 5 月 4 日，EVN 上调电力的价格从每千瓦时 940 越南盾1到 4,724 越南盾2。EVN的电力平均零售价为每千瓦时1,920越南盾（增长3%）。电价上涨有助于EVN改善其现金流和财务状况。

金瓯省能源项目

由于国家电力发展规划（“ PDP8”）中没有可再生能源（“ RE”）项目清单，因此尚不清楚 PDP8中是否包括省/市的潜在可再生能源项目。为了应对这种不确定性，金瓯省人民委员会（“ PC”）最近发出了一封信，寻求MOIT批准该省将在2023-2030年期间开发的能源项目。 根据PC的信函（第4201号信函），PC已要求MOIT在PDP8中包括37个可再生能源项目和一个液化天然气发电项目：（i）34个风力发电项目（13,068兆瓦）;（ii）两个生物质项目（48兆瓦）;（iii）三个废物转化为能源的项目（16MW）;（iv）一家液化天然气发电厂（1,500兆瓦）。具体的可再生能源项目可以在PC的第4201号信函中找到。



此外，PC还提议开发其他风能和太阳能发电项目（容量为16,000MW），这些项目未连接到EVN的电网，并为出口和制造氢气发电。

崑篙省水电站拍卖

据报道，BIDV银行将强制执行崑篙省Dak Psi水电站（18MW）的资产担保，以收回1万亿越南盾的未偿债务。执行将以拍卖的形式进行。起拍价为9140亿越南盾。

Footnotes

1.1美元=23,300越南盾。

2. 增值税除外的。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.