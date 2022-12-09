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Актуальность

Производство энергии из биогаза является еще одним перспективным путем к уменьшению зависимости от традиционных энергоресурсов. Среди преимуществ биогаза – его экологичность и возможность утилизации мусора, который вызывает парниковый эффект1. Для предприятий это уникальная возможность организовать безотходное производство . Если на предприятии есть отходы сельского хозяйства или пищевой промышленности, появляется реальная возможность с помощью биогазовой установки не только значительно сократить расходы на энергию, но и повысить эффективность предприятия, получить дополнительную прибыль2.

С ее помощью из навоза, помета и растительных остатков получают биогаз, который после очистки можно использовать для газовых приборов (плиты, котлы), закачивать в баллоны и использовать его как топливо для автомобилей или электрогенераторов. В общем переработка навоза в биогаз может обеспечить все потребности дома или фермы в энергоносителях. Кроме того, производство биогаза позволяет с пользой утилизировать отходы жизнедеятельности домашнего скота и его хозяев, отходы боен и колбасных цехов. Все опавшие листья, что сжигаются по осени в городе и душат нас едким дымом – тоже источники газа! И, наконец, биогазовая установка производит высококачественное органическое удобрение для полей и огородов – биогумус. Словом, это чудо-технология, полезная со всех точек зрения3.

Международные Тенденции

Среди развивающихся стран лидером по использованию биогаза является Китай, где постоянно работает более 20 миллионов биогазовых установок, размещенных на канализационных системах и полигонах 4.

В Европе преобразование сельскохозяйственных отходов в энергию активно развивается уже более 20 лет. Биомасса для производства энергии (биоэнергии) продолжает оставаться основным источником возобновляемой энергии в ЕС с долей почти 60%. Сектор тепло- и холодоснабжения является крупнейшим конечным потребителем, использующим около 75% всей биоэнергии. Например, прямое сжигание, пиролиз, газификация, биогаз, модернизированный биогаз и многое другое5.

В ЕС принят «закон о мусорных свалках» – «Landfill Directive», согласно которому ужесточается контроль над деятельностью лиц, ответственных за хранение и переработку мусорных свалок в связи с их вкладом в парниковый эффект.

В таких странах, как Финляндия, Швеция и Австрия, где поощряют использование энергии биомассы на государственном уровне, доля энергии биомассы достигает 15–20 % от всей потребляемой энергии.

В 2019 г. в Германии выработано рекордное количество «зеленого» электричества - 46 % от общего объема выработки. В США производство биогаза поддерживается законодательно на федеральном уровне и на уровне штатов.

Правительство США начало реализовывает программу AgSTAR, которая способствует применению технологий по регенерации метана (биогаза), сокращению метановых выбросов и достижению благоприятных для экологии последствий 6.

Положение в Казахстане

Наименее развитая сфера энергетики ВИЭ в Казахстане – биогазовая энергетика, хотя республика обладает в данной сфере значительным потенциалом. В 2019 году только 0,75% всей электроэнергии ВИЭ или 18 млн кВт/ч было выработано тремя биогазовыми станциями общей мощностью 2,42 МВт.7

В Концепции развития газового сектора Республики Казахстан до 2030 года (утратившей силу 21 ноября 2022г.) отмечалось, что в стране к 2020 году планировалось на откорме иметь порядка 1,1 млн. голов скота, что могло обеспечить производство биогаза на уровне 95 млн. м3 в год. Кроме того, в Казахстане накоплено более 22 млрд. тонн бытовых отходов, при утилизации которых возможно производство порядка 180 млн. м3 биогаза в год.

Согласно последним данным, изложенным в обновленной Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы (с изменениями от 21 ноября 2022 года), по итогам 2021 года доля ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии Казахстана составила 3,6 % (2019 год – 2,3 %, 2020 год – 3,05 %)8. На 1 января 2022 года общая установленная мощность ВИЭ составила 2010 мегаватт, в том числе:

40 объектов ВЭС – 684 мегаватт;

49 объектов СЭС – 1 038 мегаватт;

40 объектов ГЭС – 280 мегаватт;

5 объектов биоэлектростанций – 8 мегаватт.

Несмотря на предпринимаемые государством определенные стимулирующие меры, интерес со стороны инвесторов к аукционам по биогазовым проектам в Казахстане еще невысок. В 2018 на аукционах был отобран один проект по биогазу на 5 МВТ, в 2019 году - 3 проекта на 10.4МВт, в 2021 году - 2 проекта на 5.15МВт. В 2020 и 2022 годах не было отобрано ни одного биогазового проекта9.

Справедливости ради надо отметить, что если говорить о целевых показателях развития сектора возобновляемых источников энергии в Казахстане до 2020 года, то на целевой показатель по биогазу приходилась наименьшая доля среди суммарной установленной мощности для объектов по использованию ВИЭ – всего 10 МВТ по сравнению с другими объектами ВИЭ: 933 МВт для ветровых электростанций, 467 МВт для солнечных электростанций, 290 МВт для ГЭС.10Полагаем, что данный целевой показатель для биогаза будет увеличиваться, принимая во внимание перспективность данного направления.

Как было отмечено в утратившей силу Концепции развития газового сектора Республики Казахстан до 2030 года, хотя производство биогаза в текущих условиях является низкорентабельным, однако должно рассматриваться государством через призму снижения выбросов парниковых газов, утилизации отходов животноводства, улучшения экологии городов, предотвращения пожаров и задымлений на мусорных полигонах и других положительных результатов.

Регулирование и Меры Государственной Поддержки

Внимание к экологическому компоненту биогазовых проектов должно быть основой мер государственной поддержки и в Казахстане.

Согласно Экологическому кодексу Казахстана, местные исполнительные органы организуют мероприятия по стимулированию сокращения захоронения биоразлагаемых отходов, включая меры по их переработке, в частности методом компостирования и утилизации, в том числе в целях производства биогаза и (или) энергии.

Запрещается принимать для захоронения на полигонах, кроме прочих, следующие отходы:

любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы); биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии; пищевые отходы.

Согласно Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» 11, в сельском хозяйстве Казахстан будет придерживаться принципа минимизации и повторного использования отходов в производстве, например, компост, биогаз и т.д. Для решения проблем с твердыми бытовыми отходами (ТБО) отмечается необходимость обновления стандартов переработки и хранения ТБО с использованием новых технологий, таких как анаеробика, компостинг или биогаз.

Согласно Плану мероприятий по реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» на 2021 – 2030 годы, намечено развитие переработки органических отходов с получением биогаза, а также строительство биогазовых установок на канализационно-очистных станциях и птицефабриках 12.

Установки для производства биогаза и электростанции на биогазе включены в Классификацию (таксономию) «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты в рамках Экологического кодекса Республики Казахстан 13.

Биогаз является одним из источников возобновляемой энергии и на него распространяются все условия и меры стимулирования в рамках законодательства «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

Так как биогазовая энергетика из органических отходов – это возобновляемый источник энергии, то благодаря Закону о ВИЭ, электроэнергия биогазовых установок реализуется по цене выше, чем в сети общего пользования и передается по сетям сразу после выработки, а ее производители не оплачивают услуги энергопередающих организаций.

Для биогаза установлена самая высокая предельная аукционная цена среди четырех видов ВИЭ – 32,15 тенге/кВтч (без НДС). Для сравнения: ветровые электростанции - 21,53 тенге, солнечные электростанции - 16,96 тенге, гидроэлектростанции – 15,2 тенге14.

Для строительства биогазовых станций упрощены требования к конкуренции при отборе проектов.

Государство предоставляет индивидуальным потребителям адресную помощь в размере 50% от стоимости установок с использованием ВИЭ казахстанского производства, в том числе биогазовых установок суммарной мощностью не более пяти киловатт. Адресная помощь выплачивается после ввода установки с использованием ВИЭ в эксплуатацию, физическим или юридическим лицам, потребляющим электрическую и (или) тепловую энергию от объекта по использованию ВИЭ, работающего в автономном режиме в неэлектрифицированных населенных пунктах и (или) поселениях, где централизованное электроснабжение экономически нецелесообразно 15.

Также предусмотрена поддержка нетто-потребителей. В случае если, владелец биогазовой установки будет поставлять излишки выработаемой электроэнегоии в электрическую сеть при соответствии определенным условиям, он будет считаться нетто-потребителем. Нетто-потребитель оплачивает обслуживающей его энергоснабжающей организации по ее действующему тарифу потребленный им за расчетный период из электрической сети объем электрической энергии за вычетом объема, поставленного им в электрическую сеть за тот же период16.

Аукционные цены в зависимости от структуры финансирования проекта и экономической обоснованности подлежат ежегодной индексации с учетом индекса потребительских цен и/или внеочередной индексации в случае существенного (более 10%) изменения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам17.

При приобретении биогазовых установок для переработки птичьего помета предусмотрено субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях в размере 25%. Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на 1 тонну переработки помета в сутки составляет 11 600 000 тенге18.

Также имеется господдержка инвестиций и предоставляются инвестпреференции для реализации биогазовых проектов при обращении в Комитет по инвестициям Министерства иностранных дел19.

Footnotes

1. https://eenergy.media/archives/5736

2. http://energy-prirody.ru/430851_biogazovie_ustanovki.html

3. http://www.gylymordasy.kz

4. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/82624/1/sueb_2020_040.pdf

5. https://www.unescap.org/sites/default/files/ReviewoftheKazakhstantransitiontotheGreenEconomyscenario-Convertingagriculturalresiduestobio-heatRus.pdf

6. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/82624/1/sueb_2020_040.pdf

7. URL: http://enregion.kz/novosti/186-kak-razvivaetsya-kazakhstanskaya-biogazovaya-energetika

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2022 года № 931 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724 «Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года»»

9. https://rfc.kegoc.kz/auctions/results, документ USAID «Поддержка развития ВИЭ в Центральной Азии» от 18 мая 2022 года, URL: https://wecoop.eu/wp-content/uploads/2022/05/Clinic-3-RES-Session-2-2-Bayan-Abylkairova-USAID-EN.pdf

10. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 7 ноября 2016 года № 478 «Об утверждении целевых показателей развития сектора возобновляемых источников энергии»

11. Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 «О Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике»

12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года № 479 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» на 2021 – 2030 годы»:

13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 996 «Об утверждении классификации (таксономии) "зеленых" проектов, подлежащих финансированию через "зеленые" облигации и "зеленые" кредиты»

14. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 января 2018 года № 33 «Об утверждении предельных аукционных цен»

15. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 161 «Об утверждении Правил предоставления адресной помощи индивидуальным потребителям»

16. Пункт 9 статьи 9 Закона РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» от 4 июля 2009 года, Правила купли-продажи электроэнергии от нетто-потребителей, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 309

17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 988 «Об утверждении Правил определения предельных аукционных цен на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, и индексации аукционных цен»

18. Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 «Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях»

19. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан (параграф 2), Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 585 «Об утверждении Правил организации «одного окна» для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций».

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