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Страны Центральной Азии стремительно развивают возобновляемые источники энергии (далее – «ВИЭ»). Вместе с этим совершенствуется законодательство в области ВИЭ. Для повышения инвестиционной привлекательности перенимаются, а также внедряются знания и передовые практики более развитых в области ВИЭ стран. При этом как показывает практика, одним из важнейших предметов для иностранных инвесторов является кредитоспособный PPA. Однако во многих странах Центральной Азии используются договоры, которые не соответствуют международным стандартам и не являются привлекательными для иностранных инвесторов (далее – «Типовые договоры»).

Так срок действия Типовых договоров недостаточен для окупаемости проекта; разрешение споров осуществляется в органах, неприемлемых для иностранных инвесторов; в Типовых договорах не предусмотрен механизм, гарантирующий исполнение обязательств покупателя перед поставщиком (инвестором); при этом не содержат в себе ряд положений, позволяющих поставщику (инвестору) получить финансирование на реализацию проекта ВИЭ и так далее. То есть это означает, что в некоторых Типовых договорах, используемых в странах Центральной Азии, отсутствуют элементы кредитоспособности.

С учетом проведенного анализа, а также исходя из международных передовых практик, Unicase подготовил краткую таблицу с основными элементами кредитоспособного PPA, которые являются приемлемыми для иностранных инвесторов:

Элемент Описание Риск распределения нагрузки (диспетчеризации) Рекомендуется рассмотреть две договорные модели, помогающие смягчить риск неосуществления диспетчеризации покупателем: Договорная модель «Бери или плати» - покупатель платит по фиксированному тарифу, включающему плату за мощность (фиксированная сумма, которая выплачивается за доступную мощность - диспетчеризация не требуется) и плату за выдаваемую мощность (сумма, выплачиваемая в зависимости от фактически поставленной энергии). Данная модель позволяет производителю электроэнергии покрывать свои постоянные затраты за счет платы за мощность, включая обслуживание долга, постоянные операционные расходы и доходность (прибыль) на инвестированный капитал;

Договорная модель «Бери и плати» - покупатель должен принимать и оплачивать фиксированный тариф за всю поставленную энергию (диспетчеризация не требуется). если энергия не может быть физически принята покупателем и производство «ограничивается», энергия будет рассчитываться и оплачиваться по «условно выработанной энергии». Данная модель, как правило, применима к покупке электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ-установками (солнце и ветер). Фиксированный тариф Независимо от выбранной договорной модели («бери или плати» или «бери и плати») рекомендуется зафиксировать тариф, предусматривающий оплату определенной суммы за 1 кВт/час. Валютный риск В целях смягчения валютного риска поставщика электроэнергии, рекомендуется деноминировать либо привязать стоимость к курсу обмена валюты долга поставщика электроэнергии. Изменения в законодательстве Рекомендуется предусмотреть положение, которое позволит сторонам пересмотреть PPA в случае изменения законодательства и последующего негативного влияния на положения PPA. Оговорка об изменении законодательства защищает поставщика от изменений в законодательных актах, введенных после заключения PPA, которые могут иметь негативные финансовые последствия. Рекомендуется включить четкое разделение ответственности сторон за риск изменения законодательства или налогового режима после заключения РРА. Срок действия PPA Срок действия PPA должен быть не менее срока окупаемости проекта и соответствовать предполагаемой доходности на инвестированный капитал. Ответственность за неплановое и плановое отключение Рекомендуется предусмотреть положение об ответственности сторон за неплановое и плановое отключение поставщика электроэнергии от соответствующих сетей. Так как подобные отключения могут повлечь за собой негативные финансовые последствия для обеих сторон. Сокращение поставок электроэнергии Незапланированные простои в энергосистеме, также называемые как «сокращение поставок энергии» должны быть четко определены в PPA. Так как поставка электроэнергии может быть снижена в результате отключений или по вине оператора энергосистемы. Обстоятельства непреодолимой силы Рекомендуется предусмотреть положение четко определяющие форс-мажорные обстоятельства. При этом рекомендуется предусмотреть положение, в котором будет отражена возможность приостановить действие РРА и (или) продлить срока действия РРА на период форс-мажорных обстоятельств. Обеспечение исполнения платежных обязательств покупателя Рекомендуется предусмотреть наличие финансового инструмента, гарантирующего исполнение платежных обязательств покупателя электроэнергии перед поставщиком электроэнергии. Уступка прав в пользу кредиторов/право кредиторов на вступление в сделку Рекомендуется предусмотреть положение о возможности передачи РРА кредиторам поставщика электроэнергии с правом получения уведомления о любом невыполнении обязательств и их устранения. Дополнительные права на вступление в сделку обычно закрепляются в отдельном прямом соглашении между кредиторами и поставщиком электроэнергии. Оговорка о компенсации за досрочное расторжение договора Рекомендуется предусмотреть положение о компенсации за досрочное расторжение РРА по инициативе покупателя. При этом в РРА должны быть четко прописаны основания, на которых любая из сторон может расторгнуть РРА. Расторжение по инициативе покупателя может оставить проект без доступа к рынку, поэтому его следует ограничить существенными событиями. Разрешение споров Рекомендуется предусмотреть возможность рассмотрения споров в арбитражном порядке согласно правилам, приемлемым для инвесторов (ЮНСИТРАЛ, МЦУИС, МТП и так далее). При этом место рассмотрения споров определяется, как правило, в третьей стране.

*ЮНСИТРАЛ – Комиссия ООН по праву международной торговли; МЦУИС – Международный центр по урегулированию инвестиционных споров; МТП – Международная торговая палата

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