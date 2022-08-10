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В мире наблюдается глобально-интенсивная тенденция развития электроэнергетического сектора в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Крупные мировые организации (далее по тексту мы будем ссылаться на такие компании как Инвесторы) находятся в состоянии непрерывного поиска выгодных условий, направленных в сторону окупаемости проектов ВИЭ на всех стадиях их развития и эксплуатации. Страны, в целях привлечения финансирования в свои экономики, рассматривают, обсуждают и вносят соответствующие изменения для создания выгодных условий для Инвесторов. Данная тенденция не обошла стороной и Казахстан, где стремительно растет количество проектов ВИЭ. В результате, законодательство Казахстана в области ВИЭ непрерывно совершенствуется.

В связи с действующими особенностями местного законодательного регулирования вопросов окупаемости проектов ВИЭ, вопрос об индексации тарифов играет особую роль в установлении экономической привлекательности для Инвесторов. Привлекательность заключается во многих аспектах, в том числе в быстроте возвратности вложенных инвестированных (в частности заемных) средств. Как известно, в Казахстане договоры покупки электроэнергии (PPA) заключаются в национальной валюте – тенге, а привлекаемые заемные средства и импортируемое оборудование – в долларах США. Поэтому, Инвесторы несут риски, связанные, в том числе с высокой волатильностью значения обменного курса тенге к доллару США и поэтому, вопросы индексаций имеют особо важную экономическую роль. Индексации тарифов регулируется Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 271 «Об утверждении Правил определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен» (далее и по тексту - Правила).

Различными игроками и ассоциациями ВИЭ обсуждались и предлагались множество идей по внесению изменений и дополнений к положениям Правил, в том числе относительно формул индексаций тарифов, времени применений индексаций, объектов, на основе которых применяются индексаций, и т. д. В данном обзоре, предлагаем ознакомиться с последними предооженными изменениями и дополнениями в Правила (далее и по тексту - Проект Правил).

Основными предлагаемыми изменениями и дополнениями в Проекте Правил являются (i) внедрение единовременной индексации аукционных цен на период строительства, и технические детали по определению времени применения и расчета (ii) возвращение предельных цен к показателям по состоянию на 2014 год, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 645, и (iii) внедрение опции по выбору объекта по которому будет производится индексация (индекс потребительских цен или разница между показателям обменного курса тенге к доллару США). Ниже, мы рассмотрим каждое предложение по отдельности.

Единовременная индексация

Под единовременной индексацией понимается индексация аукционных цен на период строительства с момента заключения договора покупки и до начала поставки электроэнергии от ВИЭ в расчетно-финансовый центр. Примечательно, что действующая редакция Правил не предусматривает индексацию аукционных цен на период строительства проектов ВИЭ. Полагается, что благодаря предлагаемой формуле расчета единовременной индексации,Инвесторы могут покрыть свои риски, в том числе риски, связанными с волатильностью курса национальной валюты, поскольку этот риск является одним из основных барьеров.

Период применения и расчета единовременной индексации

В части определения момента «когда осуществлять применение единовременной индексации и его расчет» Проект Правил предусматривает следующее. В соответствии с пунктом 21 Проекта Правил, применение единовременной индексации аукционных цен производится с даты проведения комплексных испытаний, при которых осуществляется отпуск электрической энергии в единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан, зафиксированной автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии. А расчет в течение 30 календарных дней с момента этих испытаний. То есть, применение и расчет осуществляется фактический перед началом эксплуатаций объекта ВИЭ.

Предельные аукционные цены

Действующая редакция Правил определяет предельные аукционные цены, согласно итогам предыдущих аукционных торгов по максимальной цене победителя. То есть, к примеру если победитель выиграл по цене за 12 тенге за кВт.ч, то следующей предельной ценой победителя не может превышать эту сумму. Однако, в соответствии с предлагаемой редакцией пункта 16 Правил, предельные аукционные цены должны будут определяться на уровне фиксированных тарифов, установленных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 645 (далее – «Постановление»).

Если Постановлением за 2014 год была установлена предельная цена за электроэнергию, вырабатываемую, к примеру, от Солнечной Энерго Станцией (СЭС) в размере 34,61 тенге за кВт.ч, то действующая предельная цена установлена в размере 12,87 тенге за кВт.ч. То есть, фактический предлагается увеличить предельную аукционную цену СЭС почти что на три раза.

Кроме того, данные предельные установленные Постановлением цены, также будут применяться в целях расчета формул единовременной и ежегодной индексации. Полагается, что внесенное предложение значительно скажется на скорости окупаемости проектов ВИЭ, однако также предполагается увеличение тарифных цен за электроэнергию на конечных потребителей. В связи с чем, вопрос об урегулированиях Правительством, как и интересов Инвесторов, так и интересов конечных потребителей, остается открытым.

Индекс потребительских цен или разница обменного курса

Начиная с 2022 года, предлагается предоставить Инвесторам механизм по выбору объекта ежегодной индексаций аукционных цен. Для инвесторов предоставляется следующий выбор:

либо применять индексацию на основе изменений индекса потребительнских цен за предществующие 12 месяцев до 1 октября года проведения индексации (более подробнее в сносках);

либо применять индексацию на разницу изменений обменного курса казахтанского тенге к доллару США за такой же период (более подробнее в сносках).

В основе разработки вышеуказанных предложений, Проект Правил руководствовался следующими финансовыми рисками Инвесторов:

Увеличение капитальных затрат в случае требований по системам накопления электроэнергии;

Высокая волатильность обменного курса тенге к доллару США и другим валютам;

Отсутствие механизмов хеджирования валютных рисков;

Валютные риски при привлечении долгосрочных займов в местной и иностранной валюте.

Особенности выбора

Примечательно, что выбор необходимо осуществить на основании решения заявителя, направленного официальным письмом в адрес расчетно-финансового центра за 30 календарных дней до даты проведения ежегодной индексации. При этом, выбор индексации осуществляется один раз на весь период действия договора покупки. С учетом того, что договора покупки электроэнергии, как правило, заключается на длительные сроки, вопрос какой из вышеуказанных вариантов окажется более экономический выгодным для инвесторов остается открытым.

Первое применение индексации аукционных цен

В связи с предполагаемым внедрением единовременной индексации, проект Правил предлагает установить временные рамки для применения первой индексации аукционных цен, а именно не ранее одного календарного года после применения единовременной индексации. Вопрос о реализаций данной нормы без временных потерь для инвесторов на практике остается открытым, поскольку данная норма не устанавливает крайний срок для применения первой индексации.

Предоставленная редакция позволит управлять риском волатильности процентных ставок и в какой-то мере повысить привлекательность долгосрочных займов в тенге. Подтверждением этому, пожалуй, является решение, принятое Национальным банком Республики Казахстан 25 апреля 2022 года об увеличении базовой ставки до 14%.

Заключение

Полагается, что предлагаемые изменения в Правила направленный с целью создания и улучшения экономического благоприятного климата для Инвесторов. С внедрением единовременной индексации, Инвесторы могут покрыть свои риски волатильности тенге к моменту завершения строительства и началом эксплуатаций объекта ВИЭ. Переход к установленным в Постановлений показателям цен за электроэнергию от объектов ВИЭ, повысить ценовые барьеры на предельные аукционные цены, и соответственно, ожидается, что процент окупаемости проектов ВИЭ во времени увеличится. Предоставление выбора Инвестору объекта, от которого он выражал бы желание осуществлять индексацию ожидает своего практического применения. Какой из объектов окажется выгоднее определит время, так же, как и вопрос внесут ли данные изменения на законодательном уровне в Правила, узнаем в скором времени.

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