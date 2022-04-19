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Kazakhstan: Как Получить Земельный Участок Для Строительства Объектов Возобновляемых Источников Энергии?

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Выбор подходящего земельного участка с учетом вида возобновляемой энергии и соблюдения нормативных требований является основополагающим для успешной реализации проекта в области возобновляемых источников энергии.

В данном обзоре мы приводим пошаговое руководство по получению земельного участка для строительства объектов возобновляемых источников энергии в соответствии с местным законодательством.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.