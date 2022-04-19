Kazakhstan:
Как Получить Земельный Участок Для Строительства Объектов Возобновляемых Источников Энергии?
19 April 2022
Unicase Law Firm
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Выбор
подходящего
земельного
участка с
учетом
вида
возобновляемой
энергии и
соблюдения
нормативных
требований
является
основополагающим
для
успешной
реализации
проекта в
области
возобновляемых
источников
энергии.
В данном
обзоре мы
приводим
пошаговое
руководство
по
получению
земельного
участка
для
строительства
объектов
возобновляемых
источников
энергии в
соответствии
с местным
законодательством.
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The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.
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