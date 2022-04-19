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Kazakhstan: Формулы Индексации Тарифов ВИЭ В Казахстане И Их Недостатки

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Предпосылки

Имеющиеся финансовые риски инвесторов в рынке ВИЭ Казахстана, связанные с волатильностью казахстанского тенге по отношению к доллару США, привели к внедрению системы индексации тарифов. Поэтому, с целью покрытия валютных рисков инвесторов Постановлением Правительства Казахстана от 3 февраля 2016 года1 , была определена и утверждена формула индексации для фиксированных тарифов. Сейчас, с учетом всех внесенных изменений, данная формула выглядит следующим образом:

i. 30% на 70%2 (формула в сносках), где: 30% - изменения курса тенге к доллару США; 70% - изменения в уровне инфляции в Казахстане (с изменениями уровня индекса потребительских цен).

После внедрения аукционного механизма 3 , формула индексации аукционных цен была такой же, как и у фиксированного тарифа. Однако, с целью привлечения инвесторами более дешевого заемного финансирования и развития рынка ВИЭ Казахстана, формула индексации аукционных цен, с учетом оценок международных рейтинговых агентств, была рассчитана обратным образом:

ii.70% на 30%4 (формула в сносках), где: 70% связано с изменением курса тенге к доллару США; 30% с уровнем инфляции в Казахстане (с изменениями уровня индекса потребительских цен).

Положения на сегодняшний день

На сегодняшний момент стоит вопрос о привлечении международных инвесторов с целью реализации крупных проектов ВИЭ в Казахстане - свыше 500 МВт с системой накопления энергии. Необходимость проведения аукционов для указанных крупных объектов обусловлено (i) поэтапным замещением генерации на ископаемом топливе, и (ii) целью снижения тарифов ВИЭ.

Реализации таких крупных проектов в том числе предполагает привлечение заемного финансирования, а также рассмотрение связанных с ним рисков, включая валютные. Поэтому с учетом (i) закупа у зарубежных поставщиков оборудования и комплектующих средств для строительства объектов ВИЭ в долларах США, с учетом (ii) геополитической ситуации в мире, оказывающей свое влияние на волатильность казахстанского тенге, и (iii) с учетом времени, когда применяются положения Правил об индексации, стоит предположить, что имеющаяся на текущий момент формула индексации аукционных цен полностью не покрывает валютные риски инвесторов. Следовательно, при таких условиях, крупные международные игроки могут быть не заинтересованы в реализациях крупных проектов ВИЭ.

Предложения по изменению формулы индексации

Для привлечения инвесторов, различными игроками рынка ВИЭ и ассоциациями было предложено внести следующие изменения в Правила:

в части смены показателя по уровню индекса потребительских цен. А именно предложено заменить показатель индекса потребительских цен Республики Казахстан с 30% на показатель индекса цен производителей США. Это 10% для объектов солнечных электростанций и 25% для объектов ветряных электростанций.

рассмотреть возможность применения индексации на период планирования строительства объекта ВИЭ, самого строительства и введения в эксплуатацию. Согласно действующим положениям Правил, индексация применяется не ранее одного календарного года после начала поставки электроэнергии от объектов ВИЭ в расчетно-финансовый центр.v То есть, нынешние положения Правил не рассматривают валютные риски инвесторов на период планирования строительства, непосредственного строительства и введения в эксплуатацию объекта ВИЭ.  в части (i) периодичности применения индексации и (ii) в части способа определения значения среднего курса казахстанского тенге к доллару США.

Публичные обсуждения

На сегодняшний день открыто проводятся слушания по вопросам внесения корректировок в формулу индексации. Игроки и ассоциации ВИЭ Казахстана активно обсуждают и предлагают возможные изменения в формуле индексации для создания благоприятного финансового климата для потенциальных и существующих инвесторов. Мы полагаем, что благодаря этим слушаниям и предложенным изменениям формула индексации тарифов претерпит изменения с точки зрения снижения финансовых рисков для инвесторов.

Таким образом, вышеописанные предложения в целом направлены на минимизацию валютных рисков инвесторов. Вопрос об изменении формул индексации тарифов и устранении их недостатков требует тщательного изучения и анализа для уменьшение возможных валютных рисков инвесторов и для избежания значительного повышения тарифных цен на конечного потребителя.

Footnotes

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2016 года № 50 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 271 «Об утверждении Правил определения фиксированных тарифов».

2. пункт 11-2 Постановления Правительства Республики Казахстан «об утверждении Правил определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен» от 27 марта 2014 года (далее – «Правила»).

Tt+1= Tt*(1+0,7*ИПЦt-100%100%+0,3*USDt+1-USDtUSDt), где:

Тt+1 – проиндексированная аукционная цена, рассчитанная по вышеуказанной формуле и округляемая до целых тиынов в сторону уменьшения;

Tt – аукционная цена с учетом ранее проведенной индексации, если такая индексация ранее проводилась; ИПЦ – индекс потребительских цен, накопленный за двенадцать месяцев, предшествующих 1 октября года проведения индексации, и определяемый по данным уполномоченного органа в области государственной статистики;

USDt+1 – текущий курс тенге по отношению к доллару США по состоянию на 1 октября года проведения индексации, определяемый по данным Национального Банка Республики Казахстан; USDt – средний курс тенге по отношению к доллару США, рассчитанный за период двенадцать месяцев, предшествующих дате проведения индексации, и определяемый по данным Национального Банка Республики Казахстан.

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2018 года № 249 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 271 «Об утверждения Правил определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен».

4. пункт 18 Правил.

Tt+1= Tt*(1+0,3*ИПЦt-100%100%+0,7*USDt+1-USDtUSDt), где:

Тt+1 – проиндексированная аукционная цена, рассчитанная по вышеуказанной формуле и округляемая до целых тиынов в сторону уменьшения;

Tt – аукционная цена с учетом ранее проведенной индексации, если такая индексация ранее проводилась; ИПЦ – индекс потребительских цен, накопленный за двенадцать месяцев, предшествующих 1 октября года проведения индексации, и определяемый по данным уполномоченного органа в области государственной статистики;

USDt+1 – текущий курс тенге по отношению к доллару США по состоянию на 1 октября года проведения индексации, определяемый по данным Национального Банка Республики Казахстан; USDt – средний курс тенге по отношению к доллару США, рассчитанный за период двенадцать месяцев, предшествующих дате проведения индексации, и определяемый по данным Национального Банка Республики Казахстан.

5. пункт 13-1 Правил.

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