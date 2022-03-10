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Kazakhstan: На Пути К Зеленой Экономике: Совершенствование Законодательства В Области Возобновляемых Источников Энергии

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С принятием закона «О поддержке возобновляемых источников энергии» в 2009 году созданы благоприятные условия для устойчивого развития и диверсификации сферы энергетики, что позволяет развитие возобновляемых истчоников энергии (далее – «ВИЭ»).

Вместе с тем, есть определенные пожелания инвесторов по изменению законодательства с учетом текущего состояния отрасли и наилучшей мировой практики. Ниже мы отмечаем часть таких предложений, которые озвучиваются на сегодняшний день.

Квалификационные требования при проведении аукционов

Квалификационнные требования, предъявляемые к участникам торгов, определяют какие поставщики имеют право участвовать в аукционе, включая условия, которым они должны соответствовать и документацию, которую они должны предоставить до начала торгов. Немаловажным аспектом в квалификационных требованиях касательно крупных проектов ВИЭ является опыт потенциального девелопера в данной отрасли.

Сейчас для участия в аукционных торгах в соответствии с казахстанским законодательством участники подтверждают квалификационные требования только по правоспособности путем предоставления копии Устава, справок о государственной регистрации/перерегистрации, реквизитов юридического лица, и внесения финансового обеспечения заявки на участие в аукционных торгах.1 Помимо предоставления документов по правоспособности предоставляется банковская гарантия.

В связи с тем, что квалификационные требования по опыту не предусматриваются при проведениии аукционов в целях использования ВИЭ, следует обратиться к мировому опыту с целью изучения преимуществ и недостатков.

Согласно мировой практике, квалификационные требования в части опыта участников аукционных торгов включают в себя анализ следующих документов:

опыт создания объектов ВИЭ;

опыт эксплуатации объектов ВИЭ;

опыт привлечения аналогичных объемов финансирования.

Например, на аукционе, организованном Марокканским агентством по устойчивой энергии в 2011 году, были учтены следующие критерии:

компания-заявитель должна иметь опыт в разработке и эксплуатации солнечных электростанций с минимальной мощностью 45 МВт;

отсутствие штрафов или убытков за задержки или ненадлежащее исполнение, не превышающие 5% от стоимости контракта;

опыт работы с проектами теплоэнергетики: компания-заявитель должна иметь опыт в разработке, эксплуатации и управлении тепловыми электростанциями за последние десять лет не менее 500 МВт в общем объеме, в том числе не менее 100 МВт за последние семь лет.2

В целом, более строгие квалификационные требования обеспечивают государству наличие компетентных участников аукциона и, следовательно, более качественную инфраструктуру в виде источников возобновляемой энергии, таких как солнечные, ветряные электростанции, гидроэлектростанции.

Вместе с тем отмечаем, что будет целесообразно сбалансировать внедрение квалификационных требований с целью нивелирования риска возникновения барьеров для входа новых игроков на рынок ВИЭ.

Инвестиционная привлекательность

Прямое соглашение

Прямое соглашение это особый инструмент, позволяющий кредиторам проектов требовать возможности занять позицию заемщика/спонсора в случае невыполнения обязательств по контракту, что в противном случае давало бы подрядчику проекта право расторгнуть или приостановить данный контракт.

Для финансирования проектов ВИЭ желательно наличие прямого соглашения, позволяющего кредиторам заменить продавца в случае серьезных нарушений условий договора покупки электроэнергии. В результате кредиторы имеют возможность найти решение, которое позволит проекту ВИЭ - который иначе стал бы нежизнеспособным - благополучно продолжить либо строительство, либо эксплуатацию электростанции.

Отмечаем, что прямое соглашение требует детального регламентирования. Следует ожидать включения таких положений, как уведомления кредиторов, продление сроков погашения, право вмешательства (step-in right), а также право на новацию договора покупки электроэнергии заменяющей организации в той мере, в какой это не предусмотрено в договоре покупки электроэнергии. 3

Положения об изменениях в законодательстве

По общепринятой мировой практике, коммерческие контракты содержат стандартную оговорку об изменениях в законодательстве, согласно которой гарантируется определенная компенсация в случае изменения законодательства и последущего негативного эффекта на сторону контракта.

Несмотря на обеспечение стабильности договоров положениями Гражданского кодекса РК, они не распространяются, например, на налоговые, таможенные, валютные и другие отношения, возникающие при реализации договоров и тесно связанные со способом исполнения и достижения целей договора.4

На сегодняшний день производителям электроэнергии не оказывается помощь в случае неблагоприятных изменений в законодательстве или нормативных актах. Такая помощь должна быть оказана в форме корректировки тарифа по договору покупки электроэнергии с целью сохранения первоначального экономического равновесия, гарантируя, что производитель не получит прибыли или убытков в результате изменения закона.

Дополнительно отмечаем, что кроме вышеупомянутых аспектов в регулировании ВИЭ, также требуют внимания улучшение положений типового договора покупки электроэнергии расчетнофинансовым центром, изменение тарифной индексации и прочие аспекты.

Законодательство в сфере ВИЭ совершенствуется из года в год и мы надеемся данная тенденция положительно повлияет на развитие рынка ВИЭ в целом и поможет Казахстану в процессе перехода к "зеленой экономике".

Footnotes

1. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года № 466 Об утверждении Правил организации и проведения аукционных торгов, включающие квалификационные требования, предъявляемые к участникам аукциона, содержание и порядок подачи заявки, виды финансового обеспечения заявки на участие в аукционе и условия их внесения и возврата, порядок подведения итогов и определения победителей.

2. IRENA, Renewable energy auctions: a guide to design, irena.org/RE-auctions guide

3. Understanding Power Purchase Agreements, второе издание, стр. 87, https://cldp.doc.gov/sites/default/files/PPA%20Second%20Edition%20Update.pdf

4. «Общие вопросы стабильности договоров в гражданском праве и условия стабильности в контрактах недропользования», https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31505542&pos=4;-111#pos=4;-111

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